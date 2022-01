https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 27.01.2022 - Última actualización - 16:07

16:02



La princesa Carolina ha vuelto a ejercer de primera dama en la fiesta de la patrona de Mónaco, la última cita a la que asistió Charlène antes de enfermar en Sudáfrica.



Realeza Un año sin Charlène en Mónaco: Carolina de Hannover vuelve a sustituir a su cuñada en un acto oficial

La fiesta de Santa Devota, patrona de Mónaco, es una de las fiestas más importantes del Principado. La de este año ha estado marcada por una nueva ausencia de la princesa Charlène, de quien se había rumoreado que podría regresar a su país para acompañar a su marido y a sus hijos en tan destacada celebración. Finalmente no ha sido así, y una vez más la princesa Carolina ha tenido que sustituir a su cuñada como primera dama en los actos de la festividad.

El príncipe Alberto II asistió anoche con su hermana mayor y sus dos hijos, el príncipe heredero Jacques y la princesa Gabriella, al puerto de Hércules, donde con la ayuda del soberano y de su tía Carolina, los dos niños prendieron fuego con unas antorchas a la tradicional barca en conmemoración del martirio de Santa Devota. A esta primera cita acudieron también dos de los hijos de Estefanía de Mónaco, Camille Gottlieb y Louis Ducruet, quien en Navidad ya acompañaron a sus primos pequeños en la entrega de regalos a los niños monegascos.

En cuanto hoy, día de Santa Devota, Alberto II ha acudido junto a la princesa Carolina a la tradicional misa en la catedral de Mónaco, donde también ha estado presente Nicole Costa, ex del soberano y madre de uno de sus hijos extramatrimoniales, Alexandre Grimaldi Coste.

Precisamente, la festividad de Santa Devota fue el último acto oficial al que asistió por última vez la princesa Charlène hace hoy un año. La consorte acompañó a su marido y a sus hijos a la quema de la barca en el puerto y al día siguiente acudió a la misa en la catedral de Mónaco. Poco después, la princesa viajó a Sudáfrica, donde contraería una infección en las vías respiratorias que la mantendría alejada de su familia durante medio año.

Charlène de Mónaco no regresó al Principado hasta principios del mes de noviembre del año pasado. La princesa posó con Alberto II y sus dos hijos en el palacio de Mónaco, pero poco después se supo que había salido nuevamente del Principado para recibir tratamiento médico en una clínica extrajera y recuperarse de un agotamiento que, en palabras de Alberto II, ya no solo era físico sino también mental. Desde entonces, la princesa Charlène no ha regresado a Mónaco. Durante la Navidad, el príncipe Alberto y sus hijos fueron a visitarla a la clínica en dos ocasiones, sin que por ahora el palacio haya confirmado cuándo regresará a Mónaco para retomar su agenda.

Lo habitual en los últimos meses es que la sustituya la princesa Carolina, quien vuelve a ejercer de primera dama de Mónaco como tuvo que hacer desde la muerte de su madre, Grace Kelly, en 1982 hasta la boda de su hermano Alberto con Charlène en 2011.