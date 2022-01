Santa Fe regresa al Festival de Cosquín: el chamamé, un abrazo que une a todas y todos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 27.01.2022 - Última actualización - 18:52

18:50

El milagro del encuentro se vivirá una vez más en el tradicional evento de las sierras cordobesas. La provincia pondrá en escena una puesta donde se pondrán en evidencia los lazos inquebrantables del territorio santafesino con la música chamamecera.

Diego Montejo

La provincia de Santa Fe regresa al Festival de Cosquín después de que la pandemia impidió su realización durante dos años. La delegación de la provincia hará su presentación este jueves por la noche en la sexta luna, en la que también se presentará la artista santafesina Soledad Pastorutti. Para la construcción de la propuesta el Ministerio de Cultura tomó en cuenta cuatro tópicos sobre los que ha venido trabajando a través de distintas áreas y para la convocatoria de músicos y bailarines ha considerado como premisa, no solo la calidad, sino también la territorialidad y la paridad. Es por eso que 15 departamentos y 25 localidades santafesinas estarán representadas a través de sus voces y su danza.

Durante los 18 minutos, que se podrán ver por la Televisión Pública, se llevará adelante un homenaje al chamamé santafesino dividido en cuatro cuadros que también contemplan un homenaje al maestro Ariel Ramírez, del que se acaban de cumplir 100 años de su natalicio. Un reconocimiento a los pueblos originarios y una metáfora del resurgir de la humanidad después de la pandemia, fundada en la leyenda del año nuevo mocoví. Además de la danza y la música, el proyecto incluye una puesta audiovisual que recorre el territorio provincial refrendando los distintos tipos de chamamé que se expresan según la geografía, producto del trabajo del equipo de Señal Santa Fe.

Movimiento, imágenes, música y palabras irán tejiendo una red en escena que acercará a espectadores y espectadoras a las raíces, la historia y el arte de Santa Fe, para llegar, renacidos y hermanados, al final del recorrido. Cabe recordar que en 2020 el chamamé fue declarado por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, además de ser una de las músicas emblemáticas que surca los cuatro puntos cardinales del territorio santafesino.

La delegación oficial de la provincia

“Cosquín es parte del presupuesto de Cultura, de 2019 para 2020 no es que no quisimos participar, es que no nos habían dejado plata, además que cuando cambiás de gestión no es algo sencillo. Son propuestas que se trabajan cinco o seis meses antes, por eso las transiciones cuando son de distintos gobiernos son difíciles. Habría que ver y de eso me voy a comprometer yo, dejar armado al próximo gobierno la posibilidad de una idea para que se pueda llevar adelante Cosquín porque sino siempre te perdés un año”, sostuvo el ministro de Cultura, Jorge Llonch.

El funcionario contó además que este trabajo comenzó a gestarse hace cuatro meses bajo la dirección de programación artística a cargo de Claudio Cherep, también responsable de la producción general. Desde ese lugar se ha confiado la dirección del proyecto al maestro Renzo Cremona, oriundo de Las Toscas, asistido por la bailarina de Firmat Alejandra Bustos.

En tanto, el vestuario estará a cargo de Ramiro Sorrequieta y los arreglos musicales son de Iván Taravelli. En el escenario participarán 35 bailarines acompañados por las voces de Patricia Gómez, Daniela Massaro, Patricia Duré, Diego Zabala y el maestro Monchito Merlo con su conjunto. Además, estarán los reconocidos músicos Joel Tortul, Mariano Peresón, Mauricio Renaut, Martín Tessa, Emanuel Gómez, Carlos Langoni y Gonzalo Ross.

El guion es obra de la escritora Alicia Barberis, la locución de Diego Zalazar y la nómina de bailarines, oportunamente seleccionados por el jurado que formó parte del festival Santa Fe Danza, es el siguiente: asistencia de coreografía y maestros preparadores: Fernando Vera, Jaquelina Saucedo, German Moreno.

Sobre esta gran compañía artística, Llonch dijo que se trata de una propuesta federal de la que participan artistas de toda la provincia y donde la danza tiene un lugar de preponderancia debido al trabajo que vienen haciendo desde su cartera para revalorizar a esta actividad artística.

En cuanto a la elección del chamamé como eje artístico adujo que todo surgió tras el trabajo "Chamamé en Santa Fe", un inédito programa audiovisual y multimedia lanzado en 2021 por el Ministerio de Cultura provincial que explora las características de esa corriente musical en la provincia y pone en valor su patrimonio musical, cultural e identitario.

La producción audiovisual cuenta con la conducción de la periodista Verónica Solina y curaduría musical del reconocido acordeonista y compositor misionero Chango Spasiuk y consta además de una decena de capítulos de la serie "Antología".

“Queríamos sumarnos con algún proyecto tras la declaración de la Unesco al chamamé como patrimonio intangible de la humanidad, como un apoyo que tuvimos todas las provincias argentinas a esta mención tan importante. Además, es algo que los santafesinos y las santafesinas tienen como música propia, el chamamé atraviesa todas las ciudades de la provincia, es algo increíble”, manifestó el ministro.

Destacó luego la inmensa cantidad de referentes del género que vivieron y se radicaron en la ciudad de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Nombres como Antonio Tarragó Ros (padre), Ramón Merlo, Abelardo Dimotta y Ernesto Montiel alegraron grandes bailantas en esa zona del sur provincial, como es el caso del El Cañonazo o El Rancho de Ramón Merlo, donde comulgaban formoseños, chaqueños, correntinos y entrerrianos. Muchos de ellos trabajadores de frigoríficos y la construcción que llegaban a esta ciudad portuaria del sur provincial buscando una vida mejor.

“El chamamé en Santa Fe no es solo en la zona del río, en el oeste también suena y mucho, en la zona cercana a Santiago del Estero”, indicó Llonch y afirmó que en los pueblos de la provincia cuando solicitan algo a su gestión para animar una fiesta popular piden cumbia o chamamé. “Es una música para levantar, con Fito (Páez) decíamos que la chacarera era el rock de los santiagueños y con el chamamé para mi sucede algo similar. Es alegre, pero a la vez tiene letras tan profundas como simples, la gente muchas veces llora cuando lo escucha, es la esencia de nuestro pueblo, una forma de contar su historia”, agregó en el cierre.

Intérpretes:

Noelia Giuliani

Lucía Cimino

Florencia Costa

Brenda Napoleoni

Micaela González

Oriana Tomadin

Gisel Badero

Jackeline Duflos

Débora Delsin

Dalma Acosta

Lara Acosta

Lucía Rojas

Florencia Vargas

Gimena Strina

Yanina Romero

Araceli Merlo

Camila Parrondo

Alejo Noguera

Daniel Mansilla

Leandro Menna

Maximiliano Saavedra

Matías Bosio

Benjamín Galarza

Juan Cruz Raffin

Fernando Martínez

Lautaro Gaiteri

Matías Forconi

Juan José Giménez

Milton Alderete

Enzo Martínez

Atahualpa Benítez

Wilson Asencio

Julián Asencio