Medvevev dejó en el camino a Tsitsipas y se metió en la final del Abierto de Australia

Daniil Medvedev alcanzó la final del Abierto de Australia tras derrotar al griego Stefanos Tsitsipas por 7-6, 4-6, 6-4 y 6-1 y llega a su cuarta final de un Grand Slam.

El ruso, se enfrentará por la definición del torneo ante el español Rafael Nadal y en caso de derrotarlo se convertirá en el número uno del mundo.

