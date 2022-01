Pumpido siempre empuja para Santa Fe: trae el mejor Fútbol Playa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La AFA aprobó la postulación de la ciudad para un Sudamericano de esa modalidad que montará la Conmebol. Será del 6 al 10 de abril. Se construirá la cancha de arena en la Costanera Oeste, donde está la Dirección de Deportes de la Municipalidad.

Con las firmas de Francisco Javier Marín (Presidente Comisión de Desarrollo) y de Víctor Blanco (Secretario General), la AFA le comunicó a la Conmebol que resolvió aprobar la postulación oficial de la Ciudad de Santa Fe como sede de la llamada "Liga Evolución de Fútbol Playa Zona Sur". Así las cosas, desde el 6 al 10 de abril llegarán cinco selecciones para un espectáculo internacional inédito: categoría mayores y también Sub 20.

La Selección Argentina de Fútbol Playa hará de local en la ciudad de Garay, enfrentando a Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. En diálogo con El Litoral, el Coordinador de la Dirección de Deportes de la Municipalidad, Axel Menor, contó en exclusiva los detalles más importantes:

- "Todo nació en una linda charla de fin de año, con la gran amistad que construimos con Nery Pumpido. Logramos un encuentro con el Intendente, Emilio Jatón, para poder impulsar la ciudad al plano internacional. Y Nery, que siempre empuja para Santa Fe, nos planteó esta idea"

- "En las últimas horas, llegó esta muy linda noticia: la AFA aceptó la postulación de la ciudad de Santa Fe como sede de la Zona Sur de Fútbol Playa. Serán cinco selecciones, con Argentina haciendo de local acá, tanto en mayores como Sub 20. Es un evento internacional de primer nivel"

- "Además de la Selección Argentina de Fútbol Playa, llegarán Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, tanto en Mayores como en Sub 20. Las fechas están confirmadas: del 6 al 10 de abril, el finde previo a Semana Santa"

- "La Municipalidad hará un esfuerzo importante en infraestructura: hay que armar la cancha de arena, con medidas de 20 metros por 40. Hay que montar tribunas tubulares y mejorar los vestuarios para las cinco selecciones"

- "El lugar elegido es donde está el espacio histórico de la Dirección de Deportes, en la Costanera Oeste, al lado del Club Ferroviario. Allí se jugarán los partidos, con la Laguna al lado y el Puente Colgante de fondo. Esa será la postal de Santa Fe por TV al mundo"

- "Hablamos con Nery de impulsar este rubro, el del Fútbol Playa, en Santa Fe. Es algo que Villa Dora, Colón y Unión empiezan a desarrollar, como en algún momento impulsamos el femenino y el Futsal desde la Liga Santafesina"

- "El gesto de Pumpido es enorme, porque con una mano en el corazón estos eventos antes se iban para Buenos Aires, Mar del Plata o Córdoba. Nery, desde la Conmebol, empujó para que sea en Santa Fe"

- "Debemos ponernos todos a trabajar, quedan 60 días nada más. Hay que montar tribunas para unos 1.000 espectadores; construir cuatro vestuarios. Necesitamos que empuje el sector privado y que se anoten voluntarios, como pasa en los grandes eventos con las mejores capitales"

- "Desde el lunes vamos a armar el grupo interno de trabajo, voy a dialogar firme con el Intendente Emilio Jatón, que tiene otras prioridades pero siempre posiciona al deporte como una salida para los chicos de la ciudad. Desde el Municipio se hará un esfuerzo importante gracias a la gran colaboración de Nery Pumpido, un santafesino que ahora desde Conmebol empuja para su querida ciudad", concluyó Axel Menor en charla con El Litoral.

Cinco jugadores en una cancha de 20 por 40 metros

Como su propio nombre indica, el Fútbol Playa es éso: fútbol que se juega en la playa: terreno mucho más pequeño que el fútbol de campo y con sólo 5 jugadores por equipo. Además, sus reglas tienen mucha similitud con las del Fútbol Sala. El Fútbol Playa surgió en las playas brasileñas de Río de Janeiro en la primera mitad del siglo pasado y, ya en 1950, se organizó el primer torneo oficial. No obstante, siguió jugándose de manera amateur hasta que en 1992 una empresa privada (actualmente denominada Beach Soccer Worldwide, BSWW) decidió tomar las riendas, creando un reglamento y un evento internacional. Dicha empresa tenía sede estadounidense y es uno de los motivos por lo que al Fútbol Playa también se le conoce como Beach Soccer.

Ante el crecimiento que estaba teniendo el deporte, en 1995 se organizó el Primer Mundial de Fútbol Playa, aunque todavía no avalado por FIFA. A partir de 2005, la FIFA pasó a regir el Beach Soccer y organizó su primera Copa Mundial de Fútbol Playa en Río de Janeiro. Esta se disputó anualmente hasta que en 2009 pasó a celebrarse cada 2 años.

El campo de juego tiene medidas flexibles: acá en Santa Fe se montará de 20 por 40. Las porterías miden 5.5 x 2.2 metros y están pintadas de amarillo para que sean perfectamente visibles. Cada equipo está compuesto por 1 portero, 4 jugadores de campo y 7 suplentes. Los partidos de Fútbol Playa están compuestos por 3 periodos de 12 minutos cada uno. En cada partido hay dos árbitros de campo con la misma autoridad y que deben consensuar sus decisiones en caso de discrepancia. Se consideran faltas las mismas acciones que en fútbol, aunque se añaden algunas específicas: 1) lanzar arena a la cara intencionadamente; 2) impedir que el portero saque con la mano; 3) evitar el lanzamiento de un contrario que ha levantado el balón con ánimo de golpear; 4) tardar más de 5 segundos en reiniciar el juego; 5) sacar con el pie, en el caso de los porteros. En general, todas las infracciones se castigan con un tiro libre.

Otras cinco reglas del Fútbol Playa que no hay en Fútbol: 1) No hay fuera de juego; 2) Un equipo no puede mantener la posesión dentro de su área por más de 4 segundos; 3) Nunca se puede colocar barrera ante un tiro libre; 4) Los saques de banda se pueden hacer tanto con las manos como con los pies; 5) Está prohibido marcar gol directo desde un saque de banda o un saque de la línea central.