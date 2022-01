https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si bien había trascendido que las conversaciones comenzarían el 10 de febrero, desde el Ministerio de Trabajo aclararon que "no hay día definido aún". Juan Manuel Pusineri advirtió que esperarán a ver cómo de desarrolla la discusión que arranca la semana próxima entre Nación y Ctera.

Aumentos por venir Paritarias sin fecha y a la espera de cómo "evolucione" la nacional

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, aclaró que no hay fecha aún definida para la convocatoria a paritarias en la provincia. Si bien había trascendido que la primera reunión sería el próximo 10 de febrero - hecho que provocó la reacción adversa de algunos gremios por no haber recibido ninguna notificación formal-, el funcionario aclaró que "no hay día fijado todavía", y ratificó que se aguardará la negociación nacional. Es más, acotó que no sólo se esperará el primer encuentro entre gobierno central y Ctera previsto para la semana que viene, sino que estarán expectantes de la "evolución" de esa negociación. "Recién allí convocaremos", dijo.

"Confirmamos que en febrero empezaremos a hablar. Pero estamos esperando la evolución y desarrollo de la paritaria nacional que se comenzará a reunir la semana que viene. Y esto es así porque necesitamos avizorar cuál es el panorama que se genere en la discusión salarial para el sector público, no sólo en términos de porcentajes, sino en cuanto a características de la misma. Por el momento, ratificamos que el mes que viene nos reuniremos, pero lo que no tenemos es una fecha. Esperamos la evolución de lo que se discuta a nivel nacional", insistió el funcionario, en diálogo con El Litoral. A su criterio, "es imprescindible esperar el avance de esa negociación; y lo es no sólo para el gobierno sino también para los gremios que participan en ambas instancias, tanto la nacional como la provincial. Queremos ver cómo se va perfilando ese intercambio a nivel nacional antes de convocar", planteó.

Sin arriesgar

Pusineri evitó arriesgar plazos. "No hablaría de fechas porque tenemos justamente ese condicionante (el de la negociación nacional). Por lo tanto, una vez que podamos tener sobre la mesa elementos que nos permitan evaluar y a la vez traducirlos en la cuestión provincial, recién allí definiremos tanto para empezar a conversar informalmente con los gremios, como para la convocatoria formal a la paritaria".

Consultado respecto de si esta indefinición y espera de la negociación salarial no conspira contra el normal inicio de clases previsto para el 2 de marzo, confió en que la provincia formulará una propuesta antes de esa fecha. "Antes de que empiecen las clases, el gobierno va a tener instancias de diálogo y también ofertas", concluyó.