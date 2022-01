Línea directa: "trampas mortales", "obsolescencia" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 28.01.2022

Trampas mortales

UN REMISERO

"En medio de la calle, en Entre Ríos 3743, hay un tremendo hundimiento del asfalto, al que la gente le ha colocado ramas, palos y otros elementos para visualizarlo. Según dicen los vecinos, este pozo quedó como resultado de una obra que hicieron hace 2 años para el cambio de cañerías. Señor intendente: vaya usted mismo y vea con sus propios ojos esto y dígame: ¿qué pasará si alguien se mata, en moto, o lo que sea, como consecuencia de ese cráter? ¿La Municipalidad responderá ante la demanda de familiares? También me dirijo a la Defensoría del Pueblo, para que le haga honor a su nombre, e intervenga en este tipo de asuntos también. Realmente estos pozos son trampas mortales".

Obsolescencia

RUBÉN PINTOS

"Hay una palabra que se llama 'obsolescencia' programada, que se refiere a cuando se limita la vida útil de un producto. Yo entiendo que los empresarios fabricantes deben ganar dinero, pero la voracidad que tienen es sin límites. Hoy, comprar un producto, sea una heladera, un ventilador, un televisor, etc., es una gran lotería. Encima cuando uno lo compra te dicen: tiene garantía un año y medio, por ejemplo, para los ventiladores. En efecto, al año y medio y un par de meses, el motor del ventilador no funciona más. Una heladera tiene garantía dos años, y efectivamente enseguida después de los dos años comienza a tener problemas de temperatura, o no cierra bien la puerta, o se humedece por dentro y se moja todo lo que guardás, las botellas te salen chorreando de humedad (y peor los días de calor, en que se recalienta el artefacto a los costados). Y así con muchísimos electrodomésticos. Este mundo se asemeja más a una selva que a una sociedad civilizada. Se ha creado un sistema de consumo inhumano y nadie hace nada para frenarlo. Si no funciona bien: compre otro dicen subliminalmente las propagandas, y así estamos... Antes una heladera duraba treinta años y solo se le ponía gas. Y un ventilador unos 10 ó 12 años sin que se le quemara el motor y funcionando bien, como el primer día. ¿De qué me hablan cuando dicen que este sistema es el ideal? Solo es ideal para los fabricantes, que son los que se benefician con esta obsolescencia o amortización o desgaste programados".

¿Será cierto?

JUAN R. BELL

Como jubilado, tengo derecho a saber si está contemplada la fecha para el uso indiscriminado de los dineros depositados en una cuenta llamada FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), como lo están haciendo desde hace años y años. La fecha en que esos fondos deben ser rendidos ante los propietarios, que somos nosotros, es el 31 de Diciembre del 2023. ¿Están contemplados en las re financiaciones, o simplemente cuando llegue esa fecha, comenzaremos a interponer, DNU y nos harán "una bicicleta", como siempre lo han hecho? No queda mucho. ¿Rendirán cuenta o simplemente, se lo quedarán? Esos fondos fueron creados cuando se los apropiaron de las AFJP (que son privados). Ellos sabían administrarlos mejor. Pero jamás han rendido cuentas de los fondos de la ANSeS. También son privados y son equivalentes a cuando vamos al banco y depositamos, en nuestra cuenta ciertos montos. Jamás nos han rendido cuenta, tal cual lo hacen los bancos. Recuerdo cuando trabajé para el Gobierno de USA, durante 6 años, al retirarme, me entregaron el monto total de lo depositado como jubilación más intereses. ¿Por qué acá, no? Recuerdo haber depositado, allá en el año 1972, cuando estaba vigente en peso moneda nacional. Luego se comenzó a descalabrar la moneda, perdiendo 13 ceros y esos fondos no fueron actualizados. En pocas palabras, nos estafaron y fue el propio Estado, la Nación y la República… o ¿fueron los gobernantes que estuvieron a cargo del gobierno? Es que habían utilizado esos fondos, haciendo malas inversiones y no contemplaron esas devaluaciones, que ellos mismos impusieron. Por eso, estamos cobrando miserias y así ellos se han vanagloriado como Genios y casi Dioses. Solo han sido ladrones y veremos que pasará el 31/12/2023, pasando a ser ¿pésimos administradores de dineros privados?

Llegan cartas

Mercado "Calor" Norte

LUCAS

Quienes concurren al Mercado Norte, ubicado en la esquina de Santiago del estero y Urquiza, estarán de acuerdo conmigo: el paseo comercial está en decadencia. No sé si es una cuestión política o administrativa (o ambas) pero se nota una falta de apego hacia el mercado, falta de cariño. ¿Por qué digo esto? Por qué en los últimos años, cada vez que hay un acontecimiento anual, las decoraciones quedan ahí por meses o como ocurrió para Navidad que un día 15 sacaron la decoración donde se sentaba Papá Noel a esperar a los chicos, disfrazado en un lugar donde hacía más de 35 grados a la tarde.

Yendo al punto del título, desde la primavera se puede apreciar que el mercado norte es un lugar muy caluroso, para no llamarlo un infierno para los empleados, todos los clientes pudieron sentir el calor excesivo que hizo los días 13, 14, 15 y 16 de enero, cuando la temperatura ascendió a los 43 grados de sensación térmica. Este jueves volvió la humedad y el calor y nuevamente se sintió la desidia. La gente no va al famoso "paseo de compra" porque no es un lindo lugar de paseo en verano. No es imaginable el padecimiento de los empleados que están obligados a cumplir un horario a partir de las 17 horas, en un lugar donde hace más de 40 grados de sensación térmica.

Y no se trata solo del calor agobiante, sino también la falta de higiene en los baños, falta de jabón líquido y papel para secarse en el baño de hombres, falta de iluminación también. Además hay locales donde los empleados no usan tapaboca para atender, siendo que hay solamente una persona de seguridad para controlar todo ese espacio.

El intendente estuvo en Don Lobo, pero se olvidó que había otros locales, yo vote a Jatón, y sin embargo el que sigue yendo a comprar es Corral, porque se lo ve caminar en el mercado.

Están invitados a ir cualquier día de más de 32 grados, a las 17 hs. cuando abre el mercado, ya no es un paseo de compras, es un paseo al sauna.