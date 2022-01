Línea directa: "gasto público", "los jóvenes lo ven" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 28.01.2022

16:29

Gasto público

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Siendo día lunes 24, a las 10 hs., estoy escuchando la radio LT 10. El periodista y economista Carlos Burgueño se pregunta qué hace el gobierno con todo lo que recauda del agro. Me extraña, ¿todavía no está enterado? Lo usa para mantener a punteros políticos, piqueteros, planeros y ahora los trans. Lo usa para eso el gobierno. No sé cómo ese periodista todavía no lo sabe. Gracias por el espacio".

****

Los jóvenes lo ven

MARIO PILO

"Se vuelve a reiterar: nuestros hijos, incluso los formados en universidades argentinas se van del país. El mundo lo advierte. En España, Francia, EE.UU. se habla y se estudia el fenómeno de la fuga de cerebros, de la fuga de jóvenes talentosos por falta de futuro. Sus conocimientos alimentan a países incluso en desarrollo y empobrecen al país en el cual se formaron. No se los critica. Por el contrario están en un Estado que solo los usa cuanto puede y los margina con un viejo y arcaico principio marxista, incluso: el trabajo intelectual no es trabajo y solo sirve a los oligopolios capitalistas. Hay que ser un planero, un subsidiado del Estado y servir al juego de estos inútiles que gobiernan. Ya casi ni amigos le quedan a mi hijo. Otro de ellos emigra obligado al exterior. Aquí no tienen futuro por décadas, si es que hipotéticamente repuntamos. No al estilo de la refundación K, que es la refundición final de un país que no puede ser, de una epopeya cinética ni ética y solo corrupción".

****

Abandono

CARLOS FERREYRA

"Hechos lamentables que se reiteran en la provincia y el municipio. Me refiero a la obra pública que tienen: no hay supervisión de ninguna naturaleza, no se exigen garantías de ningún tipo. Así vemos con qué frecuencia la vecinal Los Hornos lo está padeciendo. Vecinal que no encuentra respuestas en el ejido municipal. Lo vemos en Ángel Cassanello al 900 y vías del ferrocarril. También en Berutti al 6000, donde los vecinos no encuentran adónde reclamar, lo mismo que en Ángel Cassanello al 900 y paso ferroviario. Todo destrozado. Ahora bien, el nuevo ejemplo: Avellaneda y Bv. French, se fue la empresa constructora. Limpió su campamento, pero no arregló ni limpió los destrozos efectuados en el pavimento de Bv. French, obra nueva. No repararon ni arreglaron nada del pavimento de calle Avellaneda. Había una ciclovía, un paseo peatonal: está destrozado. Varias columnas de alumbrado público que funcionaban al ciento por ciento hoy no andan, está oscuro. Cortaron los cables y se fueron sin arreglarlos. Había un poco de forestación que ya no está porque la maquinaria de porte los aplastó. Señores: eso es lo que dejaron en Avellaneda y Bv. French. Nadie controla, indaga, averigua, se ocupa... ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están los concejales nuevos? Ganaron las elecciones, asumieron sus cargos ¡y nunca más aparecieron!, cuando en campaña nos decían: la vida por los vecinos de Santa Fe. ¿En manos de quiénes quedamos?: de la improvisación. Por favor, le pido al diario que mande un cronista y un fotógrafo a French y Avellaneda, para registrar esto".

****

Por los cortes de luz, se me quemó la heladera

DORA FERNÁNDEZ DE B° SANTA MARTA

"A la empresa la EPE le pregunto ¿qué hacen con todo lo que ganan? ¿Por qué no arreglan bien o cambian el transformador de Blas Parera al 9300. Todos los días se corta la luz. Son las 9 de la mañana y desde las 4 que estamos sin servicio. Soy una persona mayor, que estoy operada del corazón. Con los cortes de luz y los bajones que están haciendo se me rompió la heladera. ¿Quién me paga esto? Soy jubilada nacional. Estoy sin heladera, ¿cómo hago para afrontar el gasto de la reparación? ¿Les parece justo? Y la boleta de la luz sí la tenemos que pagar, y no son $ 2,50 lo que debo abonar. Realmente son unos sinvergüenzas. Vienen, lo atan con alambre y se vuelve a romper. Siempre el mismo transformador... Siempre es en la zona norte, en barrio Santa Marta, nos quedamos sin luz. Y uno llama por teléfono y no atiende nadie, ponen esa musiquita interminable y se olvidan que del otro lado hay un ser humano, un cliente, que intenta comunicarse con otro ser humano, un empleado, que pueda explicarle a uno lo que está pasando".

****

Llegan cartas

Ahí va la pelota

MARTA SNAIDERO

Cual partido de fútbol (o de cualquier deporte en la que se utilice), API, CATASTRO y REGISTRO DE LA PROPIEDAD se la "pasan". A los contribuyentes, al igual que a meros espectadores, solo les queda pagar y esperar que el resultado sea lo más cercano a lo que pretenden.

Hete aquí que desde hace décadas, mi familia y yo, siendo del mismo cuadro, nos vemos en la molestia de ir de un organismo a otro intentando hagan bien las cosas.

Si mal no recuerdo, en este mismo Diario publiqué la situación irregular. API envía las boletas a abonar con partidas que NO corresponden al titular desde hace años del inmueble. Es más, las de 2022 llegan a nombre de una persona que falleció en 1984 y habiendo dos escrituras posteriores. Al reclamar, se excusan en que Catastro es responsable del error y al ir a éste, "que el Registro de la Propiedad". Lo cierto es que en uno hay que pedir turno, en otro llevar Poder y en el tercero pagar a un profesional.

¿Un ejemplo?: por figurar misma manzana, lote y parcela, he abonado durante años lo de otra persona, hasta recibido intimación de una empresa gestora de cobranzas en Rosario que no entiende que no me corresponde la deuda... Resultado: después de "tiempo de descuento" tuvieron que hacer compensación. Ahora que hay tanto teletrabajo, ¿se pondrán las pilas?