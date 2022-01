Jason Momoa será uno de los protagonistas en "Rápidos y Furiosos 10"

Jason Momoa se sumará a la adrenalina, carreras arriesgadas y la acción, ya que él probtagonizará a uno de los personajes de la nueva entrega de una de las sagas más famosas: ‘Rápidos y Furiosos’.

Fue el medio The Hollywood Reporter quien dio a conocer la noticia este viernes, debido a que se mantienen de forma secreta más detalles de la cinta, pues no se ha revelado mucha información desde que se dio a conocer la fecha de estreno.

The Fast Fam keeps getting bigger. Welcome, Jason Momoa. #F10 pic.twitter.com/BsMGE6mCXD