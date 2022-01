Profeta en su tierra: Barty conquistó el Abierto de Australia

La número 1 del tenis femenino, Ashleigh Barty, se convirtió este sábado en la primera australiana en ganar el Abierto de su país en 44 años, luego de vencer en la final a la estadounidense Danielle Collins (27º) por 6-3 y 7-6 (2).





Barty, de 25 años, cumplió su propio sueño y el deseo del público que asistió al Rod Laver Arena para celebrar la consagración de una jugadora local, algo que no ocurrió desde 1978 cuando Chis O'Neil se impuso sobre la estadounidense Betsy Nagelsen.





La tenista oriunda de la ciudad de Ipswich confirmó a lo largo de dos semanas su favoritismo en Melbourne y sumó su tercer título de Grand Slam después de Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021.

Win a Grand Slam on home soil? Completed it mate 🇦🇺🏆@ashbarty defeats Danielle Collins 6-3 7-6(2) to become the #AO2022 women's singles champion.



🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AusOpen pic.twitter.com/TwXQ9GACBS