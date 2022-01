Nadal: "Ha sido una de las gestas más emotivas de mi carrera"

El español Rafael Nadal, flamante máximo ganador de torneos de Grand Slam en la historia (21), consideró que la final ganada este domingo al ruso Daniil Medvedev en el Abierto de Australia representa "uno de los partidos más emocionantes" de su carrera.



La leyenda española, de 35 años, revirtió el curso del partido en el Rod Laver Arena, se impuso por 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 en 5 horas, 24 minutos y se coronó en Melbourne Park por segunda vez a 13 años de su primera consagración.



"Sin dudas estoy muy feliz porque creo que fue uno de los partidos más emocionantes de toda mi carrera y haberlo jugado ante un gran campeón como Medvedev es un orgullo y un honor" subrayo Nadal al recibir el trofeo del Abierto australiano disputado en Melbourne.



"No creí que podría estar hoy aquí después de todo lo que me pasó, pero esto es asombroso. Voy a hacer todo lo posible para volver a estar en Australia el próximo año", prometió en un mensaje al público local.

One for the books🏆@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5 in a 5 hours and 24 minutes incredible match💪



