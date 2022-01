https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 30.01.2022 - Última actualización - 16:39

16:29

Entretelones de la política provincial Cuatro funcionarios menos del rossismo

Mediante sus redes, el diputado provincial Leandro Busatto (PJ) hizo público que cuatro de los cuadros que había aportado el rossismo al gobierno provincial fueron removidos de sus cargos, en los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Hoy me enteré que dejarán de formar parte de la gestión provincial @GustavoCharaSF, @HugoBurguezOK, @MnicaChazarret1 y @ferr_medina. Quiero reivindicar su trabajo, orgulloso por la forma en la que representaron a nuestro espacio, priorizando lo colectivo por sobre lo individual. — LEANDRO BUSATTO (@leandrobusatto) 27 de enero de 2022

"Hoy me enteré que dejarán de formar parte de la gestión provincial", lamentó el jefe del bloque justicialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, a propósito de las salidas forzadas de Gustavo Chara, en la Secretaría de Integración Social e Inclusión ; Hugo Burguez, Subsecretaría de Integración de Personas con Discapacidad, Adultas Mayores y Comunidades Originarias; Mónica , Dirección Provincial de Inclusiva; y Fernanda Medina, Dirección Provincial de Promoción del Empleo Digno.

Busatto destacó su orgullo "por la forma en la que representaron a nuestro espacio, priorizando lo colectivo por sobre lo individual". Y luego disparó: "El es una coalición que fue elegida para gobernar sobre la base de los acuerdos, los consensos y aún las disidencias que existen dentro del espacio. Tener distintas miradas no está mal, es enriquecedor. La diversidad de criterios no es un defecto, sino un valor. La unidad no implica que todos pensemos igual. Pertenezco a uno de los espacios que integra esta coalición que ganó en 2019. Como jefe de bloque, defendí cada uno de los proyectos del Ejecutivo. Nuestro rol es ese: fortalecer la gestión desde el lugar que nos toca ocupar. Estoy cada vez más convencido que, de cara a 2023, el peronismo debe estar unido para volver a ganar las elecciones en la provincia y en el país, y que toda decisión en sentido contrario atenta contra eso. Se necesita más apertura. Más espacios trabajando juntos. Más unidad".