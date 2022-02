https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El polémico rapero planea una gira para el próximo mes de marzo y nunca ha aclarado si está inmunizado.

Tras el caso Djokovic Australia le advirtió al rapero Kanye West que debe vacunarse contra el COVID

El primer ministro del país, Scott Morrison, le advirtió al rapero estadounidense que tendrá que presentar el certificado con la vacunación completa para actuar en vivo.

“Las reglas son muy claras, no importa quién seas. Tenés que estar completamente vacunado”, sostuvo Morrison en una reciente conferencia de prensa.

El cantante nunca contó si recibió las dosis. En una entrevista con con la revista Forbes en 2020, definió la inmunización como “la marca de la bestia”.

El diario Sydney Morning Herald publicó sobre la visita de Kanyea dicho país para brindar los recitales. “Las normas se aplican a todos, como se ha podido ver recientemente. No importa quién eres, son las normas. Si sigues las normas, puedes venir. Si no las sigues, no puedes”, agregó el primer ministro.

El tribunal que autorizó la deportación del tenista consideró que el Gobierno australiano tenía fundamentos para considerar que la presencia del deportista serbio suponía un riesgo para la salud y el orden público.

“No era irracional que el ministro se preocupara de que el supuesto apoyo de algunos grupos antivacunas a la aparente posición del señor Djokovic sobre la vacunación pudiera alentar concentraciones y protestas que pudieran conducir a una mayor transmisión comunitaria”, señalaron los tres jueces del Tribunal Federal Australiano.

El fallo contra Novak Djokovic, un documento de 106 páginas

El documento de 106 páginas se publicó hace unos días después de que el tribunal desestimara el recurso presentado por los abogados de Djokovic contra la decisión del ministro de Inmigración, Alex Hawke, de cancelarle por segunda vez su visado ante el riesgo de que su presencia avivase el sentimiento antivacunas en el país.

Tras una intensa batalla legal, Djokovic fue deportado de Australia, país al que viajó el 5 de enero con una exención médica que le permitía jugar en el Abierto sin estar vacunado.

Los abogados del tenista número uno del mundo recurrieron la decisión del Gobierno de Australia de cancelar su visado por considerarla “ilógica, irracional e irrazonable” y porque no había evidencias claras de que pudiera incitar a desórdenes públicos ni de que el de deportista fuera un antivacunas.

A mediados de enero, Ameer Sudan, integrante de su equipo, contó que West pasará “mucho tiempo” en Rusia y que será su “segunda casa”. Según trascendió, el rapero busca hacer negocios con el promotor inmobiliario azerbaiyano-ruso Aras Agalarov, conocido por ser cercano a Donald Trump, y cuyo hijo es cantante.

El músico, quien adoptó recientemente legalmente el nombre de Ye, planea dar una serie de conciertos con su coro góspel “Sunday Service”, a los que piensa invitar al presidente Putin.

“Kanye sabe mejor que el ser humano promedio lo que sucede y está al tanto de las cosas. Y no es en contra de los Estados Unidos o para causar conflictos, pero Ye es Ye, no puede ser controlado”, declaró Sudan.

West respaldó a Donald Trump en 2016, antes de presentarse él mismo a la elección presidencial de 2020, en la que consiguió cerca de 60.000 votos.

Multimillonario gracias a la venta de sus zapatillas Yeezy, el rapero se volvió místico y religioso, lo que lo llevó a obtener un Premio Grammy en 2021 en la categoría de “mejor álbum de música cristiana contemporánea” para su disco Jesus Is King.

Su último álbum Donda, salió el año pasado y lleva el nombre de su madre que murió en 2007. El cantante lanzó este trabajo después de una larga demora. Tiene una duración de dos horas, con 27 tracks. Aunque es uno de los raperos más conocidos en el mundo, sus trastornos bipolares y su separación muy mediatizada opacaron recientemente su obra.