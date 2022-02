https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 31.01.2022 - Última actualización - 21:58

13:25

El viernes jugará con Newell's el último amistoso. Está al caer lo de Roldán y Peano se fue a Defensa y Justicia. Más aclaraciones respecto a la asamblea del viernes.

A renovar fuerzas y fortalecer el grupo... Unión se encerró en Esperanza en la penúltima semana de preparación El viernes jugará con Newell's el último amistoso. Está al caer lo de Roldán y Peano se fue a Defensa y Justicia. Más aclaraciones respecto a la asamblea del viernes. El viernes jugará con Newell's el último amistoso. Está al caer lo de Roldán y Peano se fue a Defensa y Justicia. Más aclaraciones respecto a la asamblea del viernes.

El plantel de Unión concentra desde este lunes en el hotel Kassalta de Esperanza, continuará realizando sus entrenamientos en el predio de Casasol y el viernes por la tarde se medirá con Newell's, en lo que será el último partido del equipo de Munúa, previo al comienzo del torneo.

Por otra parte, Marcos Peano será arquero de Defensa y Justicia. Luego de haber estado ocupando el arco de Unión tras su retorno de Defensores de Belgrano en el primer amistoso del equipo, el arquero rojiblanco estuvo en un amistoso que jugó Defensa ante Sarmiento y va a ser uno de los arqueros del plantel de Beccacece.

Enzo Roldán es el jugador que Munúa espera. Si bien no se cierran las persianas y hasta la semana que viene hay tiempo para incorporar, tampoco hay que esperar demasiado. Si bien se fue Peano, llegó Mele, así que el puesto está bastante bien cubierto. Y luego, habría alguna posibilidad de sumar algún jugador más, pero el propio Munúa se siente conforme con el trabajo que se realizó hasta ahora.

"Estamos contentos con este plantel competitivo que tenemos, con dos jugadores por puesto. Estamos pendientes e ilusionados con las tres competiciones que hay por delante. Ojalá que sea un año muy bueno, tratando siempre de crecer y que la gente se sienta identificada con lo que ve: que se contagie con nuestro juego. Es lo que intentaremos", señaló el entrenador rojiblanco.

La filial esperancina fue una de las que se hizo presente con gente y banderas para recibir al plantel rojiblanco.Foto: Gentileza Ariel Aiello

Por otra parte, esta semana será importante desde lo institucional, pues se llevará a cabo la asamblea general ordinaria en la que se tratará la Memoria y Balance del ejercicio que cerró el 30 de junio del año pasado y del que El Litoral realizó un exhaustivo análisis que ya fue publicado.

Ante el reclamo de Triunfo Tatengue en cuanto al motivo por el que se coloca en el orden del día el tratamiento del artículo 6 del Estatuto, la dirigencia de Unión salió a responder y aclaró que es una "exigencia de AFIP para poder continuar como exento en el Impuesto a las Ganancias. Esta modificación no cambia el espíritu original de dicho artículo", explicaron a El Litoral.

El artículo 6 dice hasta ahora lo siguiente: "En el caso de Disolución del Club, los fondos remanentes de su disolución serán entregados para fines de asistencia social. A cuyo efecto se convocará a una Asamblea General Extraordinaria para la aprobación de la disolución, designación de una Comisión Liquidadora y especificación de él o los destinatarios de los bienes conforme a los fines expresados".

El nuevo artículo, según la exigencia de AFIP indica lo siguiente: "En el caso de Disolución del Club, los fondos remanentes se destinarán a otra asociación civil de bien común sin fines de lucro, con personería jurídica, del país y reconocida como exenta en el impuesto a las ganancias por la AFIP u organismo que la sustituya. A cuyo efecto se convocará a una Asamblea General Extraordinaria para la aprobación de la disolución, designación de una Comisión Liquidadora y especificación de él o los destinatarios de los bienes conforme a los fines expresados".

El viernes por la tarde se jugará el último amistoso previo al debut con River, previsto para el sábado 12 a las 19.15 en el estadio de la avenida López y Planes, que tendrá apta la iluminación artificial para la disputa de ese juego. Newell's empató 4 a 4 con Agropecuario en el amistoso que se jugó el sábado, con una gran actuación de Sordo en la posición de centrodelantero, puesto que se le tiene reservado a Juan Manuel García, el ex delantero de Unión que no está a punto desde lo físico y, por ende, quizás no está en las mejores condiciones para el arranque del torneo.

Será el cuarto partido amistoso programado por Munúa, que hasta ahora logró victorias en todos los partidos de entrenamiento: los dos ante Atlético de Rafaela por 1 a 0 y el del sábado ante Rosario Central, por 2 a 1.

A propósito de este partido, dejó una interesante imagen Jonathan Alvez, quien tendría la posibilidad de acompañar a Luna Diale en el ataque, ya pensando en el equipo para el comienzo del torneo. Seguramente Machuca irá ganando otra vez posiciones (hasta ahora fue reemplazado por Juárez debido a los problemas en lo físico que debió afrontar el juvenil surgido de las canteras de Unión), en tanto que se espera a Enzo Roldán para ver si estará bien para acompañar a Portillo en la mitad de la cancha.

En el fondo, es una incógnita saber si Polenta estará con el ritmo físico adecuado para ser titular desde el primer partido. Faltan casi dos semanas, ya hizo minutos de fútbol y habrá que ver el viernes si se nota la mejoría. Mientras tanto, la defensa se va perfilando con los mismos intérpretes del año pasado, es decir con Vera, Calderón, Brítez y Corvalán como candidatos a ser los titulares.