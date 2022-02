https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 31.01.2022 - Última actualización - 17:23

14:27

El secretario de Seguridad aseguró que algo falló en la Justicia para que esas personas estén en libertad. Aseguró que el corazón de este problema está en el lavado de activos. La palabra de Pablo Javkin y Lionella Cattalini.

Triple crimen en Ibarlucea Bortolozzi: "Ha puesto en crisis a todos los que estamos comprometidos contra la narcocriminalidad" El secretario de Seguridad aseguró que algo falló en la Justicia para que esas personas estén en libertad. Aseguró que el corazón de este problema está en el lavado de activos. La palabra de Pablo Javkin y Lionella Cattalini. El secretario de Seguridad aseguró que algo falló en la Justicia para que esas personas estén en libertad. Aseguró que el corazón de este problema está en el lavado de activos. La palabra de Pablo Javkin y Lionella Cattalini.

Por Hernán Alvarez





El triple crimen en Ibarlucea de la madrugada del sábado fue impactante. En este hecho, murieron tres personas, una de ellas de sólo un año, al salir de un casamiento. Sobre esto habló con El Litoral el secretario de Seguridad, Jorge Bortolozzi: “Ha puesto en crisis a todos los que estamos de una u otra manera comprometidos en el combate con la narcocriminalidad”. El funcionario criticó la falta de control de personas que acudieron a esa fiesta que deberían estar presas algunas, o con prisión domiciliaria otras. “Algo falló porque la Cámara Federal de Rosario se opuso a la excarcelación, se opuso a la prisión domiciliaria y sin embargo la Cámara de Casación Federal revirtió esa medida y obtuvieron lo que había pedido la defensa de estas personas”, aseguró Bortolozzi.



“Tomar conciencia de esta situación y sentar alguna jurisprudencia cuando son integrantes de algunas bandas narcocriminales -prosiguió el secretario provincial-. No son perejiles que venden mercadería, sino que son integrantes de bandas que tienen por lo menos una distribución de gran o mediano volumen (de droga). Hablo de cientos de kilos”.



El funcionario criticó también a aquellos que alquilaron los salones: “La colaboración y la responsabilidad social empresaria de aquellos que facilitan salones de fiesta, hotelería, etcétera porque ese es su negocio, pero para que se regodeen integrantes de las bandas de narcocriminales conocidas en Rosario y que ponen permanentemente en jaque a la sociedad”.





Jorge Bortolozzi se refirió también a la ruta del dinero mal habido: “El corazón mismo de la narcocriminalidad, este negocio formidable, es el lavado de activos. Todo este despliegue grosero de hoteles, fiestas, autos lujosos. Evidentemente existe todo una maquinaria para lavar dinero acompañando a financistas, algunos están detenidos, a profesionales y a inversores”. “Conocemos casos de narcos muy importantes con viviendas muy costosas en los countries. La pregunta es cómo hacen para escriturar, cómo justifican el origen de los bienes. ¿Nadie se fija en eso?



Por último, el trabajo organizado de los organismos públicos. API, Catastro, la base de datos de la AFIP, que tienen acceso a las cuentas y a los que hacen este tipo de inversión. De esto depende el éxito o no de la lucha contra la narcocriminalidad”, afirmó.



En tanto, Lionella Cattalini, diputada provincial del Partido Socialista, dijo a El Litoral: “Es un hecho más de una cadena que venimos viendo como aumenta día a día, pero también como aumenta el horror y los niveles de violencia. No hay que naturalizar que haya muerto una beba de un año con balazos en la cabeza. Eso habla de una crueldad y una planificación que hasta hace poco no veíamos y no es algo a lo que tengamos que acostumbrarnos, sino que hay que repudiarlo y ver cómo salimos de esto para adelante”. “Nadie controla ni persigue la ruta del dinero para hacer semejante fiesta con una previa en Puerto Norte. Donde en ambos lugares habría habido personas involucradas al mundo del delito. Es necesario reforzar los controles”, expresó Cattalini.



La legisladora criticó a la administración provincial: “Pasó esto el fin de semana. Después de ello seguimos teniendo balaceras y homicidios. No escuchamos a ninguna voz del gobierno diciendo qué paso, generando reuniones, mostrándose activos y preocupados por algo que se está pasando la raya”.





Sobre la labor de los diputados provinciales, afirmó: “Esta preocupación no le escapa a nadie. A todos nos preocupa y nos ocupa ver cómo hacemos para vivir mejor en una provincia que tiene todo para vivir mejor. Y en eso estamos a disposición para colaborar. A fin de año, el 29 de diciembre, aprobamos la ley de emergencia en seguridad que está vigente donde el gobernador y el ministro de Seguridad tiene herramientas mucho más ágiles y más eficaces para poder ejecutar. Y también más dinero”.



Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin en declaraciones radiales dijo: “Esta nueva escalada (de violencia) está ligada a este involucramiento muy activo de personas condenadas o con prisión domiciliaria”.

​

Javkin aseguró también: “No podemos tolerarlo más”. “Hay un desprecio hacia Rosario. No se hacen cargo de ayudarnos en serio, a una ciudad que tiene un problema grave que requiere de respuestas diferentes. Como intendente, mi arma es la voz, es reclamar, no puedo combatir el delito como la Policía Federal”.