La titular de AMSAFE dijo que si la provincia pretende esperar el avance de la discusión nacional, no habrá tiempo para la negociación en términos locales. Adelantó que según proyecciones propias, la inflación anual estaría por encima del 40%. Por ello, reclamó mecanismos de actualización y revisión.

Discusión salarial en ciernes Alesso pidió al gobierno provincial que llame la próxima semana a paritaria docente

La conducción de AMSAFE pretende que ya la semana que viene, el gobierno provincial convoque a la paritaria docente. Su titular, Sonia Alesso, consideró que no se puede esperar a que evolucione la discusión nacional, para recién allí, arrancar con la negociación local. "Tienen que ser en simultáneo", planteó. En diálogo con El Litoral, la dirigente respondió así a lo advertido desde el Ministerio de Trabajo; Juan Pusineri había aclarado la semana pasada que no tenían aún fecha de convocatoria, y que en Santa Fe se aguardarían las pautas y avance de la discusión nacional. En ese ámbito, se espera que entre mañana y pasado se concrete la primera reunión.

"Yo creo que la semana que viene, abierta la paritaria nacional, el gobierno provincial debería estar convocando a los gremios. Y lo tiene que hacer para empezar a discutir no sólo la cuestión salarial, sino todo lo relacionado a protocolos de vuelta a clases", dijo Alesso. En esa línea, reclamó "instancias de conversación" con Educación y Salud para plantear inquietudes vinculadas a la situación sanitaria. "Nos preocupan cuestiones de los protocolos respecto de una vuelta segura a clases. Necesitamos que la mayoría de niños y adolescentes estén vacunados en la previa del inicio del año escolar, porque todavía hay una franja importante a la que le falta la segunda dosis. Se informó que se está avanzando muy fuertemente, pero los números que nosotros tenemos reflejan que hay muchos niños de entre tres y doce años que todavía no recibieron su vacuna tanto en el país como en la provincia. Queremos repasar la situación de los edificios escolares, entre otros temas. Y por supuesto, la pauta salarial", manifestó.

- ¿Qué expectativa tienen respecto de lo salarial?

- Todavía estamos trabajando con nuestros economistas tanto de la provincia como de Ctera. Entendemos que va a ser un año de alta inflación, más que el 33% pautado en los proyectos de presupuesto. Las proyecciones que estamos haciendo, excepto que se dé un desaceleramiento de los precios, evidencian que se superará esa pauta y estaría por encima del 40%. No lo podemos asegurar, pero entendemos que la inflación va a estar por allí.

- Que la provincia quiera esperar la evolución de la paritaria nacional para convocar después a los gremios locales, ¿no atenta contra el normal inicio de clases, previsto para el 2 de marzo?

- Nosotros estamos pidiendo que la semana que viene nos convoquen para poder tener tiempo de discutir. Se darán, como otros años, las discusiones en paralelo. No creemos que deba esperarse la evolución de la discusión nacional, sino que se tienen que dar las dos en simultáneo. Porque no va a haber tiempo para esperar que haya una pauta nacional para después poder discutir lo local. Si no, después tenemos el problema de que nos hacen una propuesta muy sobre la fecha del inicio del ciclo lectivo. La semana que viene la provincia nos debería estar convocando.

- ¿Podrían plantear nuevamente cláusula gatillo o prefieren una revisión a mitad de año?

- Cualquiera de las herramientas que permitan estar por encima de la inflación, tienen que incorporarse, sí o sí. El año pasado demostró claramente que si nosotros no hubiésemos dejado abierta la paritaria para discutir el último trimestre, hubiéramos quedado por debajo de la inflación. Así que sea una revisión trimestral o una revisión cuatrimestral o cada seis meses, tiene que estar previsto. Es fundamental, más en un año incierto porque no sabemos cómo se va a comportar la economía. Esto tiene que estar garantizado ya sea por cláusula gatillo o por revisión.

- ¿Qué expectativa tienen en el ámbito nacional con la próxima paritaria?

- Tanto en el plano nacional como provincial, lo que vamos a discutir es que los salarios no pierdan con la inflación. Me parece que es necesario estar muy encima de lo que será la inflación anual, que como dijimos, estará muy por encima de lo pautado en el presupuesto.

- ¿Creen que están dadas las condiciones para que se dé un año de presencialidad plena en las escuelas?

- Estamos observando con mucha preocupación lo que está pasando en Europa donde ya empezaron con la cuarta o quinta ola en las escuelas. Se observa que en los lugares donde hay muchos niños sin vacunar, hay muchos contagios. En nuestro caso, esto preocupa, sobre todo, pensando en lugares con mucho desplazamiento como Rosario y Santa Fe. Se observa una baja de casos en general, pero nos preocupa que haya muy pocos testeos porque ello dificulta tener un dato certero. Ojalá, como se dice, la curva comience a bajar rápidamente a fines de febrero. Pero si eso no es así, vamos a tener chicos contagiados en las escuelas.