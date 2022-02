https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 01.02.2022 - Última actualización - 15:43

15:42

Por María del Carmen Villaverde de Nessier Las palabras salen a conquistar la vida

Por María del Carmen Villaverde de Nessier

Las palabras salen a conquistar desde los libros y su lectura, convocando a una entrega entusiasta, a la libertad. Así lo sentí profesionalmente como la más clara bandera de identidad y entrega a los niños, a los jóvenes y a todos: es amar la vida deseando compartirla.

El lenguaje funciona como una "semiótica social". Es que la palabra y la mente humana están en constante interacción, armonizan o no el hacer cotidiano para ir constatando la presencia o ausencia de los valores propios de la vida que signaron, a través de los tiempos, a todas las civilizaciones.

Al decir de Pilar Sordo "hoy hay una primera desconexión, no poder conectarnos con nosotros mismos". Pero, también es por sobreabundancia, estamos superconectados desde afuera, y es entonces como si explotara nuestro interior sobrepasado del uso ininterrumpido de "botones - tecnología - virtualidad succionadora", que desde una llamada muy provocativa no deja actuar al silencio, a la contemplación creativa, a la voluntad. Claro, si solo hablamos de derechos y nunca unimos a ellos los deberes, el equilibrio no llega a funcionar como comunidad, nos ¡desbarrancamos! La lengua, el diálogo social, la comprensión, se atrofian y, la palabra que nos narra la vida, se desdibuja, se llena de "telarañas".

El idioma, la lengua, la literatura, a través de las distintas etapas de la vida tienen que revisar sus ritmos, sus caminos, sus equilibrios para conquistar la vida.

¿Cuál es el mundo que se nos viene encima con tanta "máquina de hacer Grandes antologías del conocimiento?, ¿máquina para quiénes? ¿para dónde y para cuántos? Pero no hay que desesperar, la lectura que tanto vale, antes, ahora, después, siempre está allí, en el acervo vivo de la comunicación como para entrar y salir a descubrir lo mejor de cada uno, de cada pueblo, de esa vida global que se pretende instaurar de manera firme y exitosa del otro lado de la masificación.

Que no nos asalten los remarcados "ruidos exteriores" tan voraces; la lectura con toda su consistencia y provocación positiva en la vida, está fundamentada en nuestra lengua con toda su sonoridad lingüística equilibrada, sigue real con y por nosotros. Pongamos en juego la voluntad y el valor que siempre giran alrededor de los deberes y los derechos, marcando el camino y sus límites. No lo marcan solo las luces de las constantes conexiones electrónicas, lo marcan: el sentimiento, la mirada comprensiva, la escucha, las entregas dialogales que no ensordecen y nos permiten la objetividad.

Que la lectura no pase de largo sino que allí crezcan y concluyan los asombros y la aprehensión activa de la vida. Guardemos lo especial dejando deslizar lo ordinario para encontrar esa mirada llena de esencias de nuestra autonomía interior.

Seamos capaces de Valorar la Lengua (el 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna), valorarla desde el principio, la Literatura inicial, en lo diacrónico y en lo sincrónico; la llamada Literatura infantil, que recordamos el 2 de abril de cada año en memoria de Andersen; de este modo se alcanzará un equilibro expresivo, psíquico y emocional que permita convertirnos en LECTORES de libros y de personas que conviven con nosotros llenos de búsquedas y expectativas en un rico concierto de preguntas y memorias.

Que la lectura no pase de largo sino que allí crezcan y concluyan los asombros y la aprehensión activa de la vida. Guardemos lo especial dejando deslizar lo ordinario para encontrar esa mirada llena de esencias de nuestra autonomía interior.