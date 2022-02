https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 01.02.2022 - Última actualización - 17:21

17:19

Legisladores nacionales y provinciales de Evolución recogieron el pedido de parte de referentes e instituciones para solucionar los problemas de la arteria donde se suceden victimas fatales por siniestros viales y pone en riesgo al sector productivo.

Santa Fe Fuerte reclamo por urgentes mejoras y ampliación de la ruta nacional N°11 Legisladores nacionales y provinciales de Evolución recogieron el pedido de parte de referentes e instituciones para solucionar los problemas de la arteria donde se suceden victimas fatales por siniestros viales y pone en riesgo al sector productivo.

Diferentes instituciones y referentes del departamento San Justo pidieron a los legisladores provinciales y nacionales del espacio Evolución Santa Fe que gestionen soluciones definitivas para la Ruta Nacional n° 11 por el estado de la traza y la conversión de la arteria en Autopista. Convocados por el senador Rodrigo Borla, los diputados provinciales Maximiliano Pullaro, Fabián Bastia y Sergio “Checho” Basile, y los diputados nacionales Victoria Tejeda y Gabriel Chumpitaz participaron del encuentro en el Centro Comercial e Industrial de la ciudad de San Justo. “Es una arteria que tiene parches sobre parches y necesita una solución definitiva para evitar que se sigan perdiendo vidas valiosas” coincidieron los legisladores. Además adelantaron que pedirán la declaración de emergencia de la traza.

“El estado de la Ruta es pésimo, es una arteria que recorre más de 600 kilómetros dentro de la provincia y tiene tramos que son riesgosos e intransitables. Cada vez que los vecinos salen a la ruta exponen sus vidas en una traza que es angosta, está en mal estado y que las sucesivas gestiones no le dieron una solución definitiva” señaló Maximiliano Pullaro, presidente del bloque Evolución en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe.

El reclamo por parte de las distintas cooperativas, empresas de transporte, cámaras de comercio, entidades públicas e intermedias como así también funcionarios municipales, presidentes comunales y concejales de las localidades de los departamentos La Capital y San Justo tuvo dos partes, primero la elaboración urgente de un petitorio para elevar a Vialidad Nacional, Ministerio de Infraestructura Nacional y el Congreso de la Nación con el fin de que lo antes posible se reanuden obras, se retome el proyecto ejecutivo de la obra de autopista circunvalación Recreo – San Justo y ruta segura San Justo – Reconquista y demás mejoras como iluminación, desmalezamiento y calzada de banquinas.

“El kirchnerismo ha sido uno de los grandes discriminadores en materia de obra pública para la provincia de Santa Fe, en los sucesivos presupuestos hemos sido relegados y vemos como año tras año los recursos para el conurbano aumentan mientras nuestros vecinos pierden la vida y la producción ve como aumentan los costos por el pésimo estado de las rutas que no permiten un traslado eficiente” señalaron Pullaro y los diputados nacionales Victoria Tejeda y Gabriel Chumpitaz.

Por su parte, el senador Borla explicó que “recurrimos a los legisladores nacionales porque el reclamo de nuestros vecinos no es escuchado, se prometieron obras, se adjudicaron licitaciones pero no vemos avances ni soluciones en el tiempo. No podemos permitir que esto siga ocurriendo y que se siga discriminando al interior productivo”.

Los Diputados Nacionales de Evolución adelantaron que en las próximas horas presentaran un pedido para que se declare la Emergencia Vial en la Ruta 11. Además, los legisladores presentes – Pullaro, Bastia, Basile, Borla, Tejeda y Chumpitaz – pedirán una audiencia con Vialidad Nacional para entregar documentación sobre los siniestros viales.