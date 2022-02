Máximo Menem habló de su tenso vínculo con su hermana Zulemita: "Me había hecho la vida imposible"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 01.02.2022

El menor de los hijos del ex presidente Carlos Menem viene de superar un tumor. Aprovechó una entrevista chilena para describir la relación con su padre y el enojo con su hermana mayor.

El hijo del ex presidente Carlos Menem y de la modelo chilena Cecilia Bolocco fue tapa de una popular revista en Chile y aprovechó para describir cómo era el escaso vínculo con su papá. En esa línea, Máximo Menem le atribuyó esa distancia a su hermana "Zulemita" Menem y contó que ella siempre intermediaba en el contacto entre ambos.

No es novedad que la relación entre los diferentes integrantes del clan Menem ha sido algo conflictiva históricamente. Pero esta semana se sumó una nueva versión cuando el hijo menor del ex presidente fallecido el año pasado repartió quejas hacia su familia paterna.

En una nota que le hizo la revista Velvet, Máximo, de 18 años, definió como "compleja" la relación con su padre. Contó que mientras estaba internado en Santiago de Chile a raíz del tumor que acaba de superar, el ex presidente lo fue a visitar.

“Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más", contó. La visita del riojano fue en 2018, poco tiempo después de que de descubrieran el tumor en el cerebro, episodio del cual dijo que no recuerda mucho.

Máximo Menem y la relación con Carlos Menem

Más allá de eso, al mencionar la visita de su papá a la clínica en la que estaba internado, su enojo llegó cuando recordó que "sentí rabia de saber que había venido Zulemita (Menem), cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó".

“Era muy difícil contactarse con él. Era largo, al final llamábamos a uno de sus custodios, pero se hacía difícil”, describió así la relación con su padre.

Según contó, la relación con su padre era distante. “Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos porque tampoco lo conocí mucho. Es que además tenía que pasar por la Zulemita, para llegar a hablar con él”, lanzó.

Con esa frase, el adolescente se quejó de su hermana, a quién responsabilizó de la conflictiva relación que mantenía con su papá.

En esa línea, el joven recordó que cuando vio por última vez con vida a Menem “fue la única oportunidad que pude estar solo con él". "Me acuerdo de que le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba”, señaló.

De todos modos, sobre el final de la entrevista rescató que muchas personas de su entorno le destacan el parecido con su padre. “No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy", manifestó.

"Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era”, completó.