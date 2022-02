https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 01.02.2022 - Última actualización - 18:18

18:13

La firma originaria de Avellaneda se desprendería además de otros activos. Tiene hasta el 28 de este mes para presentar su plan de pago a los acreedores, ante el juez del concurso.

Vendería lo que le queda en Renova Vicentin mejora su oferta a acreedores La firma originaria de Avellaneda se desprendería además de otros activos. Tiene hasta el 28 de este mes para presentar su plan de pago a los acreedores, ante el juez del concurso. La firma originaria de Avellaneda se desprendería además de otros activos. Tiene hasta el 28 de este mes para presentar su plan de pago a los acreedores, ante el juez del concurso.

Los integrantes del grupo Vicentin, tras nuevas reuniones del grupo técnico que los reúne con sus acreedores tras el default de la empresa en 2019 y con los Inversores Estratégicos (IE) interesados en invertir en la firma, dejaron trascender una nueva propuesta de pago a la deuda granaria, financiera (bancos públicos nacionales y privados extranjeros) y fiscal, por unos U$S 1573 millones.

El juez del concurso de Vicentin SAIC, Fabián Lorenzini, había otorgado en diciembre a la empresa concursada un nuevo plazo de exclusividad -hasta el 31 de marzo de 2022- para mejorar su propuesta de pago a acreedores, condicionada a un plan de reorganización empresaria. El plazo de presentación vence firmalmente el 28 de este mes.

La nueva propuesta supone pagar U$S 297 millones a los acreedores quirografarios, con un primer desembolso de U$S 35,8 millones el 1 de julio de este año (30 mil dólares por cada acreedor o menos si no alcanzan esa cifra, a todos por igual) y un segundo pago inicial unos 10 días después, a prorrata según la proporción de cada acreedor, hasta completar U$S 170 millones de ese primer desembolso.

Vicentin, que necesita el acuerdo de tres cuartas partes de los tenedores del capital de su deuda, y de la mitad más uno de su universo de acreedores, espera con esto incorporar a la mayoría de los acreedores granarios. Y confía además que el principio de acuerdo con los bancos internacionales IFC y FMO sea homologado en sus casas matrices.

La empresa originaria de Avellaneda sólo se quedaría con 5% de las acciones. Por el saldo de las acreencias se emitirán acciones que deberán depositarse -tal la propuesta- en un fideicomiso para pasar a manos de los inversores estratégicos (Aca, Molinos y Viterra) 12 años después de la homologación del eventual acuerdo, por U$S 165 millones, una vez más a prorrata de sus acreencias. Las acciones de Vicentín quedarían en un fideicomiso a manera de garantía.

Activos en venta

Vicentin pondrá en venta Renova, con lo que piensa obtener U$S 310 millones entre este año y el próximo. Además los inversores estratégicos se quedarían con SL, Ricardone, Renopack y PBSA por U$S 92,4 millones este año y U$S 189 millones más en 2033. FCS Etanol, Activos "Non Core" y la caja inicial de la empresa aportarían otros U$S 157 millones.

Banco Nación

En lo que recibiría como pago equivalente al de los acreedores quirografarios, la entidad crediticia estatal embolsaría 28,5 y 21,3 millones de dólares este año y el próximo, más 27,6 millones en 2033. Pero como es acreedor "privilegiado", todos los años el directorio de la concursada propone pagarle otros U$S 5 millones por año hasta 2033. Vicentin y el Banco Nación deberían avanzar en este caso en un consenso. La entidad crediticia estatal tiene una acreencia equivalente a unos U$S 300 millones y estaría recibiendo alrededor de U$S 131 millones .