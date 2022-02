https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Designación confirmada en el Boletín Oficial

La ex senadora Sacnun es la nueva directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior

La ex senadora nacional por Santa Fe del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, fue nombrada directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima.

Crédito: Mauricio Garín

Por Redacción EL SEGUIR Un decreto del presidente Alberto Fernández designa a la ex senadora nacional por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun como directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima. El decisorio renueva los mandatos de la actual conducción de la entidad estatal encabezada por José Ignacio de Mendiguren y suma al elenco a la dirigente kirchnerista que intentó renovar su banca en las elecciones de senadores nacionales de 2021. En esa oportunidad fue en el segundo lugar acompañando al hoy senador nacional Marcelo Lewandowski, en una boleta en la que como senador suplente figuraba el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. La nómina de Somos Santa Fe en el Frente de Todos logró ganar las Paso sin dificultades en la interna que disputó con el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, pero en las generales fue derrotada por Juntos por el Cambio en una elección que consagró como senadores a la actual vicepresidenta del Senado de la Nación, Carolina Losada y al senador Dionisio Scarpín. Sacnun representó a Santa Fe entre 2015 y 2021 y llegó a ser la titular de la Comisión más importante de la Cámara alta, la de Asuntos Constitucionales. Cuenta con una estrecha relación con la dos veces presidenta de la Nación, la vicepresidenta Cristina Kirchner. Nació en Firmat, donde fue concejal entre otros cargos partidarios y universitarios en la Juventud Universitaria Peronista. Directorio La Dra. Sacnun ahora forma parte de un directorio en el que De Mendiguren ocupa la cabecera desde 2020, un empresario, escribano y primer ministro de Producción de la Nación en 2002, fue director del Banco de la Nación Argentina (1999-2002), diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y ex presidente de la Unión Industrial Argentina y ocupó numerosos cargos empresarios gremiales en el sector textil a nivel nacional y del cono sur. También el directorio cuenta con Julián Maggio, un técnico que tuvo a su cargo las estadísticas del Banco Central de la República Argentina; Carla Betina Pitiot, ex diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PJ) e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (Apoc); el ex intendente del Partido de San Martín y ex diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Carlos Brown, en cuya jurisdicción también fue ministro de Producción y Trabajo, y ex presidente de Provincia ART; Nicolás José Scioli, hermano del ex gobernador Daniel Scioli, que ya se ha desempeñado como asesor en el Bice y fue Presidente de Provincia Leasing S.A. y Vicepresidente Ejecutivo del Grupo Banco Provincia; y la licenciada en economía Raquel Cecilia Kismer que fue diputada de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (1997-2000), ex concejal de CABA.

