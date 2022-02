https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Coronavirus

El departamento San Martín empieza a dejar atrás el pico de la tercera ola

Los contagios descienden notablemente y en los últimos siete días no se informaron más de 50 casos diarios en toda la región. Tampoco se registraron casos de gravedad. El ritmo de vacunación no se detiene y avanza la aplicación de terceras dosis.

Por Rodrigo Pretto Tras semanas complejas que encendieron las alertas en el sector sanitario, el departamento San Martín comienza a atravesar días con cierta calma. El pico de la tercera ola, que trajo nuevamente temor y disparó los contagios, comienza marcar un fuerte descenso en las 17 localidades que integran el distrito del centro oeste santafesino. "Se repite la misma historia que al principio, donde vamos a destiempo de lo que ocurre en los grandes centros. No tuvimos una saturación en las internaciones como Santa Fe y Rosario, y eso ayudó muchísimo", explicó en diálogo con este medio Diego Brigalia, coordinador regional de Salud. Los números son elocuentes y muestran la secuencia actual de la película. Durante los últimos 6 días no se registraron más de 50 contagios diarios en toda una región que cuenta con poco más de 70.000 habitantes. Incluso la ciudad de San Jorge, que entre diciembre y mediados de enero atravesó la situación más complicada y supo reportar más de 220 casos diarios, actualmente sólo registra unos 30 pacientes que cursan la enfermedad. "Los números son muy bajos. A eso hay que sumarle que tenemos sólo 6 personas internadas y no se registran fallecidos", destacó Brigalia. Para el coordinador de Salud departamental el dato alentador refiere a los niveles de vacunación, particularmente el vinculado a la aplicación de dosis para mayores de 40 años sin turnos asignados para acceder al tercer antígeno del esquema. "Creció un 40% la inmunización de dosis refuerzo en la región", celebró y continuó: "Es destacable que al aumentar la vacunacion disminuyen los casos Covid o la gravedad de los pacientes contagiados, con lo cual los pacientes pueden transcurrir el virus en sus domicilios sin inconvenientes". La vacunación avanza De acuerdo a los datos aportados, actualmente a nivel departamental ya se aplicaron 62.552 componentes de primeros antígenos, 59.541 de segundas y 27.701 dosis refuerzos. Por otro lado, Brigalia remarcó la importancia de la llegada del Pase Sanitario. Según indicó, en los vacunatorios de las diversas localidades fue notorio el acercamiento de "muchos jóvenes y adultos indecisos que empezaron a entender que era necesario vacunarse. Y sobre todo en esta época, en la cual debían irse de vacaciones y de no contar con el esquema corrían el riesgo de quedar afuera de muchos eventos".

