Triple crimen Piden que el concejal de Santa Fe Juanjo Piedrabuena explique por qué participó de la fiesta narco Aseguran que, el también cantante de cumbia, podría aportar elementos a la justicia para esclarecer el hecho.

La participación del concejal santafesino Juan José Piedrabuena como artista contratado en el casamiento de Ibarlucea que derivó en un triple crimen, disparó una serie de interrogantes de la oposición en la Legislatura. El diputado radical Juan Cruz Cándido reclamó que el edil explique públicamente quién lo contrató, quién le pagó y cómo.

"Nos parece que el concejal se tiene que presentar ante las autoridades judiciales para dar esos detalles. Ésa sería una manera de ir desarmando la trama que existe detrás de este casamiento narco, donde las dos personas contrayentes serían beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, y en consecuencia, carecerían de recursos para pagar una contratación artística onerosa", dijo el legislador a El Litoral. El diputado radical acotó que Piedrabuena "podría contribuir con su declaración" al esclarecimiento del hecho. "Debería explicar de qué manera se le pagó; él tiene una responsabilidad institucional adicional por su rol, diferente de las del resto de los ciudadanos. Por eso debería presentarse (ante la justicia) y ofrecer toda información que tenga", planteó.

Cándido aclaró que no está en condiciones de mencionar las razones por las que Piedrabuena estaba en la fiesta, pero insistió en que "tiene una responsabilidad institucional adicional; si cobró en blanco, si lo hizo en negro o de manera no formal. O si no cobró, porque si no lo hizo, también podríamos preguntarnos qué vínculos tiene con los organizadores de la fiesta", sostuvo.

Piedrabuena llegó a su banca a través de Unión Federal, y promovido por el dirigente Sebastián Pignata. Durante las elecciones legislativas nacionales del año pasado, grabó un video manifestando su respaldo a los candidatos que acompañaban al gobernador Omar Perotti.