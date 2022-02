Colón fue por "Wanchope" y Boca le pidió a Farías: frío...frío

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 03.02.2022

Tal como lo había anticipado El Litoral, el mismo Julio César Falcioni habló con Ramón Darío Ábila y el jugador manifestó el interés de ponerse la "9" de Colón. Boca salió pidiendo cualquier cosa. Sendoa viene con una oferta de un grupo empresario.

Tal como lo había anticipado El Litoral, el mismo Julio César Falcioni habló con Ramón Darío Ábila y el jugador manifestó el interés de ponerse la "9" de Colón. Boca salió pidiendo cualquier cosa. Sendoa viene con una oferta de un grupo empresario.

El mismo presidente sabalero, junto al abogado Juan Saliva en la parte legal, decidió encarar de manera personal la ya demorada contratación de los goles que (claramente, por lo visto en los amistosos) le están faltando al equipo de Julio César Falcioni para este 2022. Es por eso que el pope máximo sabalero se instaló en la Capital Federal, con un objetivo claro: Ramón Darío Ábila, el delantero que pretende el "Emperador". La sorpresa, a la hora de reunirse con el Consejo de Boca, es que los xeneizes quieren vender a "Wanchope" en una cifra cercana a tres millones de dólares, por lo que ofrecieron un combo: la ficha del "9", algo de dinero y pidieron a cambio la mitad del pase de Facundo Farías. El final, más que obvio: se enfrió todo. De paso, Sendoa avisa que tiene una oferta importante de un grupo empresario.

Los primeros tiroteos por Ábila arrancaron con declaraciones del propio entrenador sabalero, Julio César Falcioni, en medios nacionales: "Yo hablé con Wanchope, tiene ganas de venir a Colón, pero la parte económica e institucional yo no la manejo. Sé que está la gente de Colón en Buenos Aires para reunirse con el Consejo", reveló Julio César en F12, por ESPN.

En medio de esa entrevista, con pantalla caliente, apareció el famoso "tema Farías" en escena. Al DT le preguntaron si aceptaría cambiar a su delantero de 19 años por Wanchope y así respondió: "¿Mano a mano? No, tendría que ser con algún mango arriba", dijo y de esta manera no descartó la posible salida del "35", que ya había sido pretendido por Boca y también por River.

"¿Si Farías se puede ir? Yo digo que hay momentos en lo institucional y en lo deportivo del jugador en los que se pueden presentar determinadas oportunidades que son importantes. Si la situación es buena para el club y es buena para el jugador en lo económico y deportivo, bienvenida sea. Me ha tocado acompañar en su partida al Kun Agüero, a Rodrigo Palacio y a James Rodríguez y no puse ningún obstáculo. Si podemos contar con él, mejor. Es un jugador de mucha valía", insistió Julio César Falcioni desde Santa Fe.

Hay dos realidades: por un lado, Ábila no es tenido en cuenta por Boca; por el otro, a "Wanchope" se le termina el contrato en diciembre y queda libre. Lo que Colón pretendía era un préstamo con cargo, pero no más de éso en la relación "de club a club". ¿En qué se avanzó?: como el representante del delantero es el mismo de Tomás Chancalay, con buena relación con los dirigentes sabaleros, el "9" dio el visto bueno en lo futbolístico y en el salario. Hasta ahí, dos rubros importantes avanzados.

El tema es que, cuando lo pidieron formalmente, Boca exigió la venta definitiva y no un préstamo. Y allí ofrecieron el "multi-canje" que rápidamente instalaron los medios capitalinos: el pase completo de Ábila (3 millones de dólares) y un poco más de 1.000.000 de dólares en la mano a cambio del 50 por ciento de Facundo Farías. Obvio que la respuesta de Colón fue no.

Al mismo tiempo y antes del entrenamiento de Colón apareció en escena el mismo Facundo Farías, desde Santa Fe y por TyC Sports: ""Quiero seguir en Colón, quiero jugar la Libertadores. Estoy bien, tranquilo, concentrado acá en el club... Venimos haciendo amistosos, estoy con ganas y con ganas de seguir creciendo".

Al consultarle concretamente por la oferta realizada en las últimas horas de Boca y el rechazo inmediato de Colón, el jugador confirmó haberse enterado, pero que no hubo comunicación oficial de su club. "Por ahora no hay nada", sentenció. Al preguntarle por un posible llamado de Riquelme no dudó al contestar: "no, no, de Boca, ni de ningún lado, no me llamó nadie".

Entonces, fue en el final cuando lanzó la declaración que parece sentenciar esta historia: "la intención sigue, estar acá en el club, quiero jugar la Copa (Libertadores), así que tengo muchas ganas de quedarme". Ante la repregunta sobre una posible insistencia del Xeneize por contar con él, volvió a remarcar lo mismo y aseguró: "Tengo ganas de seguir hasta junio o un año más en el club y poder jugar la Copa Libertadores".

Finalmente, en horas calientes, apareció en escena Martín Sendoa. En diálogo con ESPN, su representante expuso de manera tajante el motivo por el que Farías estaría decidido a dejar Colón más allá de que en las últimas semanas habían avisado que su idea era quedarse en Santa Fe para jugar la Copa Libertadores.

"Colón está pidiendo por Farías un dinero que no se ve expresado en lo que cobra por mes", comenzó diciendo el empresario. Gana 140 mil pesos por mes y le quedan 95 o 93 mil con los descuentos...", disparó Sendoa, provocando la sorpresa de Sebastián Vignolo, conductor de Equipo F. Y agregó: "No es plata eso, ¿entendés? La joya del fútbol argentino gana eso".

En su reclamo a la dirigencia de Colón, Sendoa habla de una falta de cuidados sobre el futbolista que debería ser considerado como su máxima figura. "Hace un mes que les mandé una contrapropuesta y ni me llamaron", expresó. Desde que el nombre de Farías empezó a sonar fuerte para los grandes de la Argentina y también en Europa, se vinculó mucho el deseo del futbolista de llegar a Boca, fruto de su fanatismo por Juan Román Riquelme, con quien posó en una de sus visitas a la Bombonera.

Sin embargo, a su representante no le tembló el pulso para opinar y decir que prefiere que el chico termine yendo a River. "Él no tiene preferencia de jugar en ningún lugar, él quiere jugar a la pelota, es un chico, no está pensando en la plata...", arrancó diciendo.

"A mí si yo tengo que elegir un club, por la idea de juego y cómo está armado, a él le sirve un club como River, y yo no soy de River eh...", explicó Sendoa. Aunque también aclaró que se reconoce el parecido de Facundo con un reconocido ídolo xeneize. "Tiene el estilo y se parece a Carlitos Tévez, obvio, porque es un pibe de potrero, tiene barro".

Lo concreto, en otro capítulo de la novela del verano, es que Colón fue por "Wanchope" Ábila y Boca le pidió a Facundo Farías. Si bien seguirán hablando, por ahora no corre ninguna de las dos alternativas y no hay acuerdo de Colón con Boca.

El 1 de marzo por Copa Argentina

El miércoles 22 de diciembre se sorteó la Copa Argentina 2022: el bolillero marcó que Colón se debe enfrentar con Sportivo Peñarol de San Juan por los 32avos de final. Según informa Radio Gol, el encuentro será el martes 1 de marzo en San Nicolás desde las 21.30. La edición 2022 de la Copa Argentina comenzaría en la última semana del mes de febrero con los partidos de Lanús ante Defensores de Cambaceres y el clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia de esa provincia. En cuanto al rival de Colón, Sportivo Peñarol de San Juan, milita actualmente en el Federal "A", la tercera división de nuestro país.