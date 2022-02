Cadenas agroindustriales tributaron 23,5% de lo que recaudó la Nación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 04.02.2022 - Última actualización - 15:56

15:44

El sector aportó $ 2,8 billones a las arcas del Estado, de los 11,9 billones que recaudó según información de AFIP.

Un nuevo indicador de la Bolsa de Comercio de Rosario concluyó que en 2021 las Cadenas Agroindustriales realizaron un aporte tributario de $ 2,8 billones al Estado Nacional, lo que representa el 23,5% de los recursos tributarios totales percibidos.

Según las estimaciones, en el mes de diciembre del año que acaba de finalizar, las cadenas realizaron aportes tributarios por un total cercano a las $ 282.562 millones, o unos US$ 2.773 millones al tipo de cambio oficial promedio del mes. Esto implicó un incremento del 22% con respecto al mes de noviembre.

El análisis -que lleva las firmas de Javier Treboux y Emilce Terré- propone "mostrar la relevancia que tiene el campo y la agroindustria en la economía nacional". El documento será mensual y acompaña a Informe de Coyuntura Económica BCR.

"Para realizar este indicador se analizan seis eslabones que forman las Cadenas Agroindustriales: el sector primario, el sector industrial (fabricación de manufacturas de origen industrial), el sector comercial, el sector transporte, el sector de maquinaria agrícola y los servicios conexos a la actividad.

"A su vez -añade el documento- los impuestos considerados fueron los de mayor incidencia recaudatoria: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Derechos de Exportación (DEX), Impuestos a las Ganancias de Sociedades y Personas Físicas, Aportes y contribuciones a la seguridad social, e Impuestos a los Débitos y Créditos bancarios".

Aclaran los autores que, al tomar solo una parte del listado de tributos que gravan la actividad productiva, comercial y el consumo, "se está subvaluando el impacto total de la actividad agroindustrial en las finanzas públicas.

"La generación de valor por los efectos directos e indirectos a través de los consumos y las inversiones del sector (demanda derramada sobre otros sectores) no forma parte del estudio, por lo que puede considerarse otro factor de subvaluación"

Según detalla el documento, las retenciones -Derechos a la Exportación- fueron los de mayor impacto recaudatorio en la estructura impositiva de las Cadenas Agroindustriales en 2021, generando un saldo de $ 861.093 millones, un 31% del total que tributaron las cadenas en los eslabones y en los tributos puestos en consideración.

El segundo en importancia en recaudación fue el aporte efectuado en concepto de IVA, que generó saldos por $ 745.416 millones y representó cerca del 27% del total tributado por las Cadenas. En tercer lugar, quedaría el Impuesto a las ganancias con un aporte a lo largo del año de $ 542.107 millones, representando el 19% del saldo total.

El cálculo de la BCR señala que las cadenas agroindustriales "realizaron un aporte tributario cercano a los $ 2,8 billones de pesos a las arcas del Estado Nacional, de los 11,9 billones que recaudó el organismo público en dicho año, según información de AFIP".

Soja, maíz y trigo

Detalla el documento que el complejo soja fue el que mayor porcentaje de retenciones aportó,a partir de la mayor alícuota sobre sus productos. Totalizó tributos por U$S 6.721 millones, "el 74% del aporte de las cadenas analizadas. Lo siguió en importancia el complejo maíz, con tributación bajo este concepto por un total de U$S 1.560 millones, y representando el 17% del total estimado para las principales cadenas. En tercera posición se ubicó el complejo trigo con U$S 600 millones en retenciones, y una participación del 7%".