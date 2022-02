https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue luego del pedido que se hizo evidente en las últimas semanas. Presidentes comunales e intendentes afines al radicalismo y al socialismo se mostraron “asfixiados” por las decisiones del Gobierno de Santa Fe.

Denuncias por discriminación en fondos y obras Para diputadas radicales, "los amigos de Perotti tienen una atención especial"

Las diputadas provinciales, Georgina Orciani y Silvia Ciancio, dejaron en claro la postura del Bloque de la UCR, con respecto a la situación que vienen atravesando desde hace 2 años, los municipios y comunas que no son del mismo signo político que el gobernador Omar Perotti. Ambas legisladoras, de activa presencia en el sur santafesino, coincidieron en que este contexto, refleja una clara discriminación a los habitantes de los municipios y las comunas, y no a los jefes políticos de turno.

“Nos toca legislar para que estos fondos no sean discrecionales y que tengan una forma de asignación, que se especifique cuánto dinero le corresponde a cada localidad. Los amigos de Perotti, siempre tuvieron en estos 24 meses una atención especial, una entrega más ágil y mayoritaria de los recursos. Esto no solo golpea a los gobernantes, sino que condena a todos los vecinos de la mayoría del sur provincial”, dijo en primer lugar Silvia Ciancio.

En esta línea, aclaró: “Muchas veces se anuncian como logros de gestión la distribución de fondos a municipios y comunas que no es más que cumplir con lo que dicen leyes. Entonces, solo nos queda pensar que el trabajo de (Omar) Perotti, (José) Freyre y (Germán) Mastri es mentir. Y se irritan por el modo de trabajar, reclamar y recorrer que tienen muchos gobiernos de la oposición. Está claro a esta altura que es una nueva concepción de la gestión, de entender la política y que las personas no compran más ese discurso de la ‘campaña permanente’. Esta renovación era necesaria. Ya se terminó la era de la foto con el cheque en la mano a la que estaba acostumbrada el peronismo. Son y representan la vieja política, de la era analógica, no la digital”.

Por su parte Orciani, aseguró que “desde que Perotti asumió en diciembre de 2019 el gobierno de Santa Fe comenzó con un reparto de fondos hacia las comunas y municipios de forma “discrecional y discriminatorio” y que “la mayoría están conducidas por gestiones que no son del mismo poder político que la provincia”. “Pero la realidad es que tienen que recurrir a sus propios recursos para llevar adelante obras y proyectos para las localidades. Esto se puede apreciar en todo el territorio santafesino cuando hablamos con autoridades comunales o municipales, que tienen que hacer un enorme esfuerzo para que sus gestiones sigan avanzando”, dijo la oriunda de Santa Isabel.

Asimismo, aclaró que junto a diputadas, diputados y senadores radicales vienen alertando esta situación desde hace mucho tiempo: “En cada visita a los pueblos y ciudades, es un tema recurrente y ya no saben más cómo reclamar”.

Cabe destacar que hay recursos que las localidades deben recibir por ley, como por ejemplo los de Obras Menores, y de acuerdo a lo manifestado por presidentes comunales, hay muchas comunas con las que el gobierno provincial está atrasado. “Vamos a continuar reclamando que el gobierno de Santa Fe envíe por igual los recursos que le corresponden a los municipios y comunas para ser destinados en obras y todo lo que los haga crecer”, finalizó Orciani.