Spahn: "Unión es un cisne blanco dentro del fútbol argentino"

Domingo 06.02.2022 - Última actualización - 15:07

15:03

Dijo que "el perito no encontró ningún aporte como inexistente ni calificó a alguno de incorrecto, así que, para mí, el tema está terminado", al hablar sobre su imputación. Le dio gran valor a la actual situación económica del club.

La amplia aceptación que tuvo el balance fue el principal denominador de la asamblea que se llevó a cabo en Unión. Y luego de ella, el presidente Luis Spahn hizo declaraciones a radio Sol y dejó algunos conceptos importantes, sobre todo haciendo foco en su situación personal y económica con la institución, a partir de la tan mentada deuda que surge como consecuencia de los aportes que fue realizando -él y su familia- a través del tiempo.

"La asamblea fue constructiva, limpia, sin gente que ensucie la cancha. Hubo 10 negativas, por lo que tengo entendido y no eran socios caracterizados, ninguno de esos diez pidió la palabra. Sólo hicieron acto de presencia", comenzó diciendo el presidente. Se notó en la asamblea una fuerte presencia de la agrupación Tate Campeón (con su principal referente, Marcelo Martín, a la cabeza), como así también de gente del oficialismo. Hubo algunos integrantes de la agrupación Triunfo Tatengue (en ese mismo día contrajo enlace Leonardo Simonutti, su principal figura), mientras que Glorioso '89 (Carlos Ghisolfo es su cabeza) decidió y comunicó que no iba a asistir a la asamblea pero que se manifestaba, al igual que Triunfo Tatengue, en contra de la aprobación de la Memoria y Balance, que tuvo un 95 por ciento de votos positivos.

"Hubo una reducción del pasivo de 42 millones, inversión en fútbol por 80 millones y en infraestructura por 110. Si uno puede invertir y no generar deudas, es fabuloso, ¿no les parece?", tiró el presidente Spahn, agregando que "lo que se busca es generar algún deterioro en la imagen de la comisión directiva para generar algún voto favorable en el momento de las elecciones. Los cargos que se me imputan en la justicia son rebatibles, infundados y hay por allí hasta algún incumplimiento estatutario. Pero lo que está claro es que no hay ningún beneficio hacia mi familia ni tampoco un perjuicio al club. A esto lo determinó un perito contable de la justicia", agregó.

Cuando se lo consultó acerca de si está conforme con los números del club, dijo que "uno nunca está conforme con los números. La realidad es que hay que vender jugadores, generar ingresos y presupuestos más importantes para estar a la altura de otros clubes que en ese rubro nos superan", señaló Spahn.

"Si se le dieron, al perito de la corte, 42 hojas con los aportes realizados, día a día; y si están los contratos de los jugadores a los que le transferí mis aportes, los depósitos bancarios efectuados para que pudieran cobrar, es porque está todo más que claro. La mayoría de los aportes fueron realizados para arreglar el desastre económico con el que recibimos al club, con una gran cantidad de sueldos atrasados. Después, está claro que arreglamos muchos juicios. Ha sido todo de una transparencia importante", dijo el presidente Spahn.

"La gente sin malicia tendrá las puertas del club abiertas, pero cuando quisimos abrirle las puertas a algunos, nos encontramos con actitudes que riñen con la ética y son tramposas", agregó Spahn, que no le bajó los decibeles al trato hacia los grupos opositores.

"Somos un cisne blanco dentro del fútbol argentino. Estar como estamos en lo deportivo y en la economía, es de una importancia enorme", dijo, antes de referirse al tema futbolístico: "Para Boca, hay cuestiones más trascendentes e importantes que arreglar con nosotros lo de Roldán, lamentablemente. Eso llevó a que nos posterguen, a veces hay que esperar cuatro o cinco días para esperar una respuesta y esto se dio en esta negociación. ¿Si nos retiramos del mercado?, nunca se sabe. El fútbol tiene mucha dinámica y habrá que esperar hasta el cierre. Lo que puedo decir es que el técnico está satisfecho con el plantel que tiene y eso le da una gran confianza, tiene un plantel muy rico en lo futbolístico", agregó, además de enviarle un mensaje a los unionistas: "Vamos a a disfrutar de este sentimiento que nos une. Hay un montón de motivos para estar orgullosos de ser unionista", señaló.

Volviendo al tema de su deuda, dijo que "la deuda está en valores históricos en el balance, igual que el valor de los jugadores. La contabilidad tiene algunos secretos, es la contabilidad que existe en este país. La deuda está así, porque así lo exigen las normas contables. Para mí, este tema está terminado. Un perito de la corte dio su veredicto: no observó ningún aporte como inexistente ni calificó a alguno de incorrecto. Para mí ya está, no hay nada más que hablar".

Y terminó señalando que "vamos a llegar a las elecciones con obras terminadas y algunas en ejecución, pero con los materiales ya comprados y pagados. Unión es un collar de perlas que se van sumando para mejorar y para que el club sea cada vez más importante", concluyó.

Con Roldán

El plantel reanuda este lunes los entrenamientos, ya con Enzo Roldán dentro del plantel aunque con pocas chances de ser titular el sábado ante River. El equipo para esperar por el Millonario, sería el que arrancó con Newell's, con Moyano en el arco (en Rosario atajó Mele). Por el lado de River, apuntarán a cómo evolucionan de sus lesiones dos piezas clave para Gallardo: Robert Rojas y Agustín Palavecino. El paraguayo presentó una pubalgia en su regreso a Núñez tras disputar las Eliminatorias con la Selección de Paraguay y no participó del amistoso frente a Vélez (0 a 0), mientras que Palavecino tampoco estuvo debido a una sinovitis de rodilla izquierda que se le manifestó en la antesala del amistoso.

Más allá de estos inconvenientes físicos que vienen arrastrando, desde el cuerpo técnico son optimistas y creen que se recuperarán sin mayores problemas en los próximos días, con lo cual estarían a disposición de Gallardo para el debut del próximo sábado.