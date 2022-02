https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 07.02.2022 - Última actualización - 10:59

9:20

La donación inició minutos antes de las 7 de este lunes y finalizará a las 10:30 horas. Desde el Hospital Cullen indicaron que aún hay personas a la espera.

Campaña fructífera En menos de dos horas, 40 personas donaron sangre para ayudar a Lucio Belfiori La donación inició minutos antes de las 7 de este lunes y finalizará a las 10:30 horas. Desde el Hospital Cullen indicaron que aún hay personas a la espera. La donación inició minutos antes de las 7 de este lunes y finalizará a las 10:30 horas. Desde el Hospital Cullen indicaron que aún hay personas a la espera.

Luego de que el caso de Lucio Belfiori tomara destacada relevancia en las redes sociales, familiares y amigos iniciaron una campaña en busca de donantes de sangre para el joven.

Cabe recordar que debido a la zona sensible en la que el entrenador de básquet de 25 años recibió el impacto de bala, perdió aproximadamente el 30% de su sangre.

El pasado viernes, horas después del violento asalto, se inició la campaña de donación en el Hospital Cullen, extendiendo hasta las 12:30 el horario tradicional en el que se puede asistir.

Este lunes, luego de la masiva y emotiva marcha del sábado por la noche en Plaza 25 de Mayo, se continuó con la donación. La misma inició minutos antes de las 7 y finaliza a las 10:30.

Desde el Banco de Sangre del Cullen destacaron que hasta las 8:30 horas, un total de 40 personas ya habían colaborado y que aún había donantes a la espera en la fila. Indican que habitualmente no suelen tener esta asistencia.

Foto: El Litoral

Carina de 49 años, fue una de las santafesinas que se acercó hasta el centro de salud de avenida Freyre y habló con El Litoral. La mujer expresó que si bien conoce lejanamente a Belfiori, asistió “porque nuestra sangre es un grupo difícil, porque sinceramente espero que se recupere y porque soy mamá”.

Lucio posee un grupo de sangre 0-, el cual sólo puede recibir donaciones de personas que tengan el mismo factor.

La mujer, indignada, expresó: “Estoy harta de la inseguridad porque ya no hay lugar ni horario. No hay nada que nos salve de los delincuentes”, y agregó: “Hoy es Lucio y mañana no se sabe quien puede ser”.

La donante relató además: “Estuve en la marcha del día sábado, si bien había bastante gente, tendría que haber ido toda la ciudad. Los santafesinos nos miramos bastante el ombligo”.

Finalmente, manifestó: “Es leer el diario todos los días y encontrarse con hechos delictivos siempre. Creo que es una ciudad liberada”.

Otra de las donantes, Victoria de 27 años, es amiga de la novia de Lucio y valoró la importancia de donar sangre: “Si alguien tiene la posibilidad de venir, que lo haga. Es importante para la comunidad”.

Respecto a la inseguridad, dijo: “Es un tema que está pendiente. Hay horarios que ya no salgo o tomo precauciones. Más siendo mujer.”

Uno de los casos llamativos es el de Clara de 17 años, quien no conoce al joven ni a ninguno de sus familiares o amigos, pero igualmente decidió presentarse en el Cullen.

La adolescente manifestó:“Tengo el mismo tipo de sangre y por eso decidí venir. Considero que si pueden donar y tienen este tipo de sangre, que lo hagan, conozcan a Lucio o no.”