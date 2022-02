Independiente presentó a Vigo con un desopilante video

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El lateral derecho fue oficialmente presentado como refuerzo del Rojo de Eduardo Domínguez.

Alex Vigo es nuevo jugador de Independiente. A préstamo desde River, el lateral derecho de 22 años llega al Rojo por un año, con una opción de compra de 2.5 millones de dólares por el 50 por ciento del pase. Y el conjunto de Avellaneda publicó en sus redes sociales un video muy especial para anunciar su arribo al club.

"ANNOUNCE VIGO", escribió el CM del Rojo y compartió un video que contenía famosas frases de reconocidos periodistas y hasta el meme del momenyo. Todo inició con el clásico "Tic, tac" de Josep Pedrerol, periodista español de El Chiringuito, y con la famosa frase "Here we go!" del periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en las novedades del mercado de pases europeo. Y terminó con Osvaldo Laport "necesitando" presentar otro refuerzo.

Al margen de celebrar el nuevo jugador de Eduardo Domínguez, los hinchas del Rojo aplaudieron al community manager de la cuenta oficial del club. "Tenemos un CM a la altura de un club europeo" y "Independiente tiene a su CM y le basta y sobra" fueron algunos de los comentarios.