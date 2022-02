https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cocaína adulterada

Según un ex subjefe de la Bonaerense, "Todos los políticos en algún momento pasan a buscar el sobre de la droga"

Lo afirmó Salvador Baratta, quien también fue contundente al referirse a la Justicia. "A veces tenemos que actuar porque vemos que no nos da ni cinco de bolilla", dijo.

Imagen ilustrativa Crédito: Getty Images/iStockphoto

El ex jefe de la Policía Bonaerense, Salvador Baratta, denunció este domingo que “todos los políticos en algún momento pasan a buscar el sobre de la droga” y remarcó que eso “les sirve para la campaña”,. “El problema somos nosotros que no nos damos cuenta”, remarcó en declaraciones al programa “Si pasa, pasa”, que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia. Salvador BarattaFoto: Gentileza Las acusaciones de Baratta se producen luego del escándalo que se generó porque decenas de personas fueron internadas y al menos 24 de ellas muertas tras consumir cocaína adulterada. En ese sentido, hubo múltiples allanamientos y varios detenidos, entre ellos Joaquín “El Paisa” Aquino y Julio César “El Cocinero” Ferrari, los señalados como responsables por adulterar la droga -sería fentanilo la sustancia mortal- que provocó tantos decesos. Al hablar sobre el tema, el ex subjefe de la Policía Bonaerense lamentó el hecho porque “en la Argentina siempre se corre de atrás, nunca de adelante”. Además, explicó: “Los buenos policías somos bichos muy raros. A veces terminamos siendo imputados por delitos por allanamiento en general, o por un montón de cosas por querer darle una solución a la población”. Baratta también fue muy duro al hablar sobre la política, ya que denunció que “todos los políticos en algún momento pasan a buscar el sobre de la droga”. “Les sirve para la campaña. El problema somos nosotros que no nos damos cuenta”, remarcó. Al referirse a la Justicia, también fue contundente: “A veces tenemos que actuar porque vemos que no nos da ni cinco de bolilla”. Asimismo, añadió que “muchos se hacen los distraídos, no quieren meterse con el tema y además muchos terminan arreglando”. Por último, subrayó que “se tienen que terminar los chamuyos en toda la Argentina” y advirtió que “la droga mata a todos y destroza familias”.

