Unas 300 mil personas

En Grecia cancelan el certificado de vacunación a quienes no recibieron su vacuna de refuerzo contra el covid

El gobierno de Grecia tomó la determinación de cancelar la validez de los certificados de vacunación contra el coronavirus de 324.000 personas que no se dieron la dosis de refuerzo. En el país rige un plazo de vigencia del estatus de inmunización de siete meses.

De acuerdo con la normativa que rige actualmente en el país europeo, los certificados de vacunación son válidos durante siete meses a partir del día de la segunda dosis, y durante tres para quienes tienen vacunas de dosis única. Las aplicaciones inmunizadoras de refuerzo contra el covid pueden aplicarse tres meses después de un esquema de vacunación completo. Marios Themistocleous, secretario general de Atención Médica Primaria del Ministerio de Salud de Grecia, dijo en una conferencia de prensa que los certificados de vacunación de estas personas volverán a ser válidos cuando reciban una dosis de refuerzo. Grecia reportó este lunes 18.855 nuevos casos y otros 109 muertes en las últimas 24 horas, de acuerdo con los datos que publica la Organización Nacional de Salud Pública. El certificado actúa como pase sanitario y permite la circulación y participación en eventos. El 30 de noviembre, cuando la medida fue anunciada, un 17% de los griegos mayores de 60 años permanecía sin recibir la vacuna, alrededor de 520 mil personas. Estiman que desde que el Gobierno anunció la obligatoriedad, alrededor de 220 mil mayores de 60 años fueron a vacunarse. Algo menos de la mitad de los requeridos.

