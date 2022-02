https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 08.02.2022 - Última actualización - 10:07

10:04

La precuela de Breaking Bad, protagonizada por el abogado de Walter White, presentó su sexta temporada.

Se acerca el final Better Call Saul: primer avance de la última temporada y misterio por su fecha de estreno La precuela de Breaking Bad, protagonizada por el abogado de Walter White, presentó su sexta temporada. La precuela de Breaking Bad, protagonizada por el abogado de Walter White, presentó su sexta temporada.

De manera repentina, la cadena televisiva AMC y las redes sociales oficiales de la serie Better Call Saul compartieron el primer avance de la sexta temporada del exitoso spin-off de Breaking Bad.

A pesar de que el video sólo dura 15 segundos, se pueden observar un par de situaciones de relevancia que revolucionaron internet y dejaron más dudas que certezas entre los fanáticos.

#BetterCallSaul returns for its final season. Mark your calendar. pic.twitter.com/xX7Rsb3qmK — Better Call Saul (@BetterCallSaul) February 7, 2022

La primera de ellas tiene que ver con la fecha de estreno, de la que todavía no se tienen noticias oficiales ya que este avance no confirma ningún día.

Por otra parte, se intuye que los hombres que atraviesan la escena del crimen, con calzado y trajes extravagantes, son los mismísimos primos Salamanca (Leonel y Marco), quienes ya tuvieron una breve aparición en la temporada 2 de Better Call Saul.

Los episodios finales de Better Call Saul se hicieron esperar más tiempo del planeado debido a la COVID-19. La pandemia golpeó muy fuerte a los rodajes de múltiples series, y la de AMC no fue la excepción. Además, Bob Odenkirk, quien interpreta a Saul Goodman, sufrió un ataque al corazón en pleno rodaje. Por fortuna, todo quedó en un susto y el actor no tardó mucho en volver a la filmación.

A pesar de las dudas, algunos fans lograron observar una pista que habría revelado la misteriosa fecha. A partir del segundo 3 se puede ver a los forenses inspeccionando una zona del crimen, y en el suelo hay dos indicadores con las letras D y R.

Tomando como referencia el número que cada letra ocupa en el abecedario, se cree que la temporada 6 de Better Call Saul se estrenará el próximo 18 de abril. Además, el mensaje que acompaña el teaser menciona "#BetterCallSaul regresa para su temporada final. Marca tu calendario", hecho que refuerza la teoría.