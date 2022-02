En su regreso al tenis, Del Potro cayó ante Delbonis en el Argentina Open

El tandilense Juan Martín Del Potro perdió ante el azuleño Federico Delbonis por la primera ronda del Argentina Open en su regreso al tenis tras 965 días inactivo por una lesión en la rodilla.

El tandilense no pudo con el azuleño y perdió por 6-1 y 6- 3 court central "Guillermo Vilas" del Buenos Aires Lawn Tennis. En segunda ronda, Delbonis se medirá con el español Pablo Andújar, que dejó en el camino al argentino Juan Ignacio Londero.

Antes de iniciar lo que terminó siendo el último game del partido, Del Potro se emocionó y lloró en medio de una ovación por parte de todo el público.

An emotional moment for everyone watching 😢 @delpotrojuan #ArgentinaOpen pic.twitter.com/eK4W6NhrQV