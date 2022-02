Pullaro a Aníbal Fernández: "Le pido que se haga cargo del avance de las mafias"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 09.02.2022

11:32

Un inusual intercambio se vivió en las últimas horas entre el Ministro de Seguridad de la Nación y el ex Ministro de Seguridad de Santa Fe. El narcotráfico y el delito, fue el eje. Hubo pase de facturas y un fuerte respaldo al santafesino por parte de diferentes actores de la política provincial.

El ex ministro de Seguridad y actual diputado, Maxi Pullaro, vivió en las últimas horas un fuerte cruce en la red social Twitter con el actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Esto, a raíz de que el legislador oriundo de Hughes, cobró protagonismo a nivel nacional por su postura crítica en torno a la situación que se vive con el narcotráfico y la inseguridad, hasta que Aníbal Fernández, salió a recoger el guante.

En primer lugar, el diputado radical había asegurado Aníbal, “demuestra que no tiene plan para pelear contra el narcotráfico” y que “prefiere pelearse con (Sergio) Berni, mientras tanto los narcos consolidan su poder”. Esto, fue luego que se conociera la cantidad de personas muertas e intoxicadas por consumir “droga adulterada” en Hurlingham, la semana pasada.

“Hoy el Gobierno está aturdido y desorientado frente al narcotráfico. Hoy la política es parte del problema del narcotráfico por la falta de plan. Con (Patricia) Bullrich estuvimos unidos contra el narcotráfico. Hoy los ministros se pelean por Twitter”, sostuvo Pullaro. Y fue entonces cuando Aníbal Fernández, fiel a su estilo, arremetió: “Mira lo que dice Maximiliano Pullaro. Que pedazo de rufián”.

Enseguida, el Ministro de Seguridad de la Nación colgó en la red social una foto de Pullaro, junto al ex comisario, Alejandro Druetta, a quien etiquetó en forma irónica, como la “vedet” de la lucha contra el narcotráfico en el sur de la provincia de Santa Fe, durante toda su gestión ministerial. “El año pasado, el comisario Druetta fue condenado por proteger bandas narco en Santa Fe, en juicio oral que se llevó a cabo en Tribunales de Rosario, donde se comprobó la vinculación del comisario Alejandro Druetta con los narcos y está cumpliendo condena de prisión”.

Mira lo que dice Maximiliano Pullaro: "Aníbal Fernández no sabe lo que es combatir contra el narcotráfico".

Que pedazo de rufian (Sigue) pic.twitter.com/vr9688Je3f — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) February 9, 2022

Y siguió: “Lo más interesante es que Maximiliano Pullaro lo designó al frente de la división narcotráfico sur de la provincia de Santa Fe, después que Druetta fuera denunciado por el fiscal provincial Lagos, por sus vinculaciones con el narcotráfico en el año 2012. Druetta fue uno de los grandes recaudadores. Se entiende, ¿no? Esta foto es un dolor de huevos para Maximiliano Pullaro”.

Fernández, se preguntó “¿quién fue el Ministro que designó a la conducción de la policía de San Lorenzo, que terminó comprometida en la protección del narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, comprobado en 2019?”, para agregar: “Este es Maximiliano Pullaro. De este tipo no quiero nada. Si no supiera de lo mío, sin duda consultaría a los que saben, que sean serios, honestos, y comprometidos. Jamás a uno con más ruido que una caja de maracas. Ah, mercenarios sobran”, cerró.

“Ando por la vereda correcta”

Sin quedarse de “dedos cruzados”, Pullaro le respondió: “Todos los agravios que vienen de su parte no hacen más que enaltecerme y confirmar que ando por la vereda correcta. Hable menos y ocúpese más de ayudar a Santa Fe, que sufre mientras usted ironiza y acusa sin saber”. “En vez de montarse en operaciones berretas impulsada por servicios de cero utilidades, le pido que sea serio y reaccione ante la crisis inédita que transita el país por la consolidación del poder narco”, remarcó.

.@FernandezAnibal Todos los agravios que vienen de su parte no hacen más que enaltecerme y confirmar que ando por la vereda correcta. Hable menos y ocupése más de ayudar a Santa Fe, que sufre mientras Ud ironiza y acusa sin saber (sigue) — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) February 9, 2022

Asimismo, le pidió que “se haga cargo del avance de las mafias, diseñe un plan, convoque a los ministros del país que están desorientados porque usted los desorienta” y que “no pierda más el tiempo y enfrente a las organizaciones criminales que no paran de crecer”. “Le informo que todas las organizaciones narcos de Santa Fe, todas, fueron detenidas durante mi gestión y la de Miguel Lifschitz. Cuando metes preso a todos y les rematas los bienes, es porque no pactas con ninguno. Yo sé que para usted no pactar no es un valor, para mí sí”, enfatizó.

En esta línea, Pullaro aclaró: “Ni pactos, ni espionaje, ni compras dirigidas para que gane una empresa. Nada de eso en mí gestión, cuando denuncié corrupción en la multimillonaria compra de armas, los servicios montaron una operación berreta. Querían silencio, sostuvimos la denuncia y la Justicia actuó. Insisto, la sociedad no necesita un Ministro de Seguridad de Nación que se monte en operaciones berretas contra opositores. Le piden que sea serio y que resuelva con la firmeza que el cargo le impone. Cuando no las enfrentas, las organizaciones narcocriminales se consolidan”, finalizó.

Apoyo

Horas más tarde, diferentes representantes del arco político santafesino, salieron a respaldar a Pullaro y a lamentar el “ataque” de Fernández. Entre ellos, aparecen Gabriel Chumpitaz, Juan Cruz Cándido, Carolina Piedrabuena, Victoria Tejeda, Silvia Ciancio, Fabián Bastia y Anahi Schibelbein, entre otros.