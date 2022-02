https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 09.02.2022 - Última actualización - 17:06

17:01

Ocurrió el 7 de julio de 2020

Casilda: condenaron a 8 años de prisión a un hombre por el abuso sexual de su ex pareja

Finalmente se dictó la sentencia contra el sujeto que fue acusado de violar a su ex pareja. El hombre de 28 años permanecerá en prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

Crédito: El Litoral



Crédito: El Litoral

El Litoral en en

Ocurrió el 7 de julio de 2020 Casilda: condenaron a 8 años de prisión a un hombre por el abuso sexual de su ex pareja Finalmente se dictó la sentencia contra el sujeto que fue acusado de violar a su ex pareja. El hombre de 28 años permanecerá en prisión preventiva hasta que el fallo quede firme. Finalmente se dictó la sentencia contra el sujeto que fue acusado de violar a su ex pareja. El hombre de 28 años permanecerá en prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

Por Alan Vidaña Este martes por la mañana en los Tribunales Provinciales de Casilda -departamento. Caseros- se condenó a Mariano González a la pena ocho años de prisión efectiva, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud de la víctima. El tribunal pluripersonal estuvo integrado por los jueces de primera instancia Carlos Gazza, Ignacio Vacca y Mariel Minetti. En diálogo con este medio, el fiscal Emiliano Ehret explicó que “por fallo unánime se decidió condenarlo a ocho años de cárcel por considerarlo autor de este hecho de abuso sexual agravado. No obstante, aún no tenemos los fundamentos que serán presentados por los jueces en los próximos cinco días hábiles. Una vez que tenga los fundamentos los analizaré, pero si entendemos que no son suficientes vamos a apelar el monto de la pena de este caso”. Cabe destacar que la Fiscalía había solicitado la pena única de 15 años de prisión efectiva. El hombre está implicado por ser responsable de un hecho que ocurrió el pasado 7 de julio de 2020, en horas de la tarde, en calle Garibaldi de la localidad de Casilda. En esa oportunidad, el acusado había ejercido violencia hacia su ex pareja para abusarla sexualmente. A raíz de eso, la víctima sufrió severas lesiones que pusieron en riesgo su integridad física. Posteriormente a ese suceso, la mujer tuvo incapacidad laboral hasta un mes después de ocurrido el hecho. Atención para mujeres en situación de violencia Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o buscá algún centro de atención cercano

El Litoral en en

Temas: