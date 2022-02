https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 09.02.2022 - Última actualización - 18:21

18:18

La Justicia analiza los argumentos de la Fiscalía, que pide cadena perpetua; y de la defensa, que solicita la absolución. El homicidio ocurrió en 2019

Entre Ríos Revisarán la condena de Yanina Lescano por el crimen de la bebé Nahiara Cristo La Justicia analiza los argumentos de la Fiscalía, que pide cadena perpetua; y de la defensa, que solicita la absolución. El homicidio ocurrió en 2019 La Justicia analiza los argumentos de la Fiscalía, que pide cadena perpetua; y de la defensa, que solicita la absolución. El homicidio ocurrió en 2019

A casi dos años de la sentencia a 16 años de prisión de Yanina Soledad Lescano -hallada culpable del homicidio de la pequeña Nahiara junto al padre de la nena, Miguel Ángel Cristo- la Fiscalía presentó un recurso ante la Cámara de Casación Penal, solicitando que se revise la pena y se dicte la condena perpetua. Lo mismo hizo la defensa, pidiendo la absolución.

La Fiscalía, a cargo de Juan Malvasio, señaló además que se debe revocar la prisión domiciliaria de Lescano, para que cumpla la pena en la Unidad Penal N° 6 de Paraná.

Patricio Cozzi, abogado de la condenada, sostuvo en declaraciones a medios enterrianos que la mujer era víctima de violencia de género y estaba impedida de poder denunciar las agresiones sobre la niña. "Entendemos que el Tribunal no valoró adecuadamente la prueba. Los elementos con los que se valoró el accionar de Cristo, que era quien propinaba el trato aberrante a Nahiara, salen del relato de otra hija, que dijo que Yanina le pedía que no le pegue, que la consolaba y que se quería ir de de la casa y Cristo no la dejaba", apuntó el letrado.