https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.02.2022 - Última actualización - 13:00

12:37

"Cuatro están en terapia intensiva, menores de tres años; tres de ellos con respiración asistida”, informó el director del nosocomio.

Insisten en la vacunación Once niños permanecen internados en el Alassia por coronavirus "Cuatro están en terapia intensiva, menores de tres años; tres de ellos con respiración asistida”, informó el director del nosocomio. "Cuatro están en terapia intensiva, menores de tres años; tres de ellos con respiración asistida”, informó el director del nosocomio.

Once pacientes permanecen al momento internados por Covid-19 en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, “Cuatro están en terapia intensiva, menores de tres años; tres de ellos con respiración asistida” expresó el director del efector, Osvaldo González Carrillo.

Además, algunos de los niños que fueron dado de alta, en algunas situaciones siguen asistiendo al hospital para controlarse de las futuras complicaciones, “Hay pacientes que tienen un seguimiento, que han quedado con procesos respiratorios que hay que seguir evaluando” dijo González Carrillo.

Insistir en la vacunación

“La mayoría de los que no están vacunados es una decisión voluntaria, quedan algunos que no lo hicieron por alguna patología de base y otros por falta de acceso a los lugares, gente que desconoce los lugares para vacunarse”.

“Lo que uno ve en este momento es que los pacientes que no están vacunados tienen un proceso mucho peor de la enfermedad y todos sabemos no es que no deja secuelas; a largo plazo se ven”, hizo hincapié el director del nosocomio.