Fede Bal es el nuevo conductor de "Resto del mundo", y ya emprendió viaje hacia su primer destino

Jueves 10.02.2022

La temporada 18 del ciclo arranca en marzo con grandes cambios. “Tengo tanta felicidad que no me entra en el cuerpo”, aseguró el hijo de Carmen Barbieri.

Federico Bal arrancó con todo esta nueva etapa de su vida en la que apuesta a la conducción. Sorprendió para bien con el reemplazo de Darío Barassi al mando de 100 argentinos dicen (eltrece) y ahora se viene un desafío con el que está encantado: conducirá Resto del mundo, el clásico de eltrece que lo llevará de paseo alrededor del planeta.

Fue él mismo quien anunció la noticia en su Instagram: “Bueno, ahora sí, ya es oficial. El jueves me subo a un avión y me voy a vivir una enorme aventura… soy el nuevo conductor de Resto del mundo, el programa de viajes número 1 de nuestra TV”.

“Ese programa que veía desde chico y fantaseaba con algún día poder viajar y conocer destinos alucinantes. Bueno, hoy se me hace realidad y tengo la hermosa tarea de mostrarles una nueva forma de conocer el mundo, tengo tanta felicidad que no me entra en el cuerpo”, expresó el conductor.

Después de agradecer la oportunidad, abrió el diálogo con sus seguidores: “¡Voy a necesitar de sus recomendaciones! ¿Qué destinos piensan que me esperan en este primer viaje? Los leo!”.

De esta manera, Fede se suma al listado de hosts que llevaron adelante Resto del mundo: Sergio Goycochea, Iván de Pineda, Liz Solari y Emilia Attias. El programa iniciará su temporada número 18 a partir de marzo, los sábados a las 23:45 en eltrece.

Federico Bal manifestó su preocupación por la cantidad de jóvenes argentinos que deciden emigrar y probar suerte en el exterior. Él elige quedarse y seguir apostando por el país, y por esta razón se sumó a la iniciativa “Yo me quedo”.

“Hace tiempo que veo posteos de argentinos mostrando sus pasaportes de otras nacionalidades, como una suerte de trofeo, como un boleto de ‘salida’”, contextualizó y aseguró que eso le hacía ruido. “Está bueno mostrar que hay argentinos que elegimos quedarnos acá apostando al lugar donde nacimos y amamos”, dijo con el pasaporte argentino en la mano.

Tras reconocer que por sus opiniones recibió críticas y cuestionamientos y hasta llegaron a tildar su accionar de una opereta política, sostuvo: “El que me conoce sabe muy bien que solo observo una realidad que me entristece, me preocupa y me alarma, como argentino, amigo y patriota”.

“Sigo creyendo en mi país, sigo apostando a esta tierra repleta de oportunidades, y claro que me duele la pobreza, la delincuencia, muchísimas acciones del gobierno de turno y sobre todo quedarme cada vez con menos amigos. No los juzgo, los respeto, acompaño a la distancia y espero que tal vez vuelvan a apostar en este duro, difícil, pero hermoso país”, expresó. A modo de cierre animó a que sus seguidores suban una foto de su pasaporte con el hashtag #YoMeQuedo.