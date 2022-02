Joaquín Blanco: "El clima de enfrentamiento político constante es inaceptable para la sociedad"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 10.02.2022

El diputado provincial habló sobre la falta de diálogo entre oficialismo y oposición, la preferencia para tratar el Presupuesto 2022 y los dichos del gobernador. “Hay una sensación de hartazgo muy grande”, expresó.

Joaquín Blanco

Foto: Archivo

El diputado socialista, Joaquín Blanco, habló sobre la crisis política que atraviesa la provincia de Santa Fe. “Desde diciembre que venimos atravesando un nuevo capítulo de desencuentro entre los diferentes sectores institucionales y políticos de la provincia, y hay una sensación de hartazgo y de cansancio muy grande. Tenemos que ser capaces de romper esta dinámica para lograr acuerdos”, dijo en la sesión extraordinaria.

“Estamos comenzando el tercer año del gobierno de Omar Perotti y queda una sensación de vacío de esta gestión, pero también de la Legislatura por no poder avanzar con temas de fondo, en no poder ponernos de acuerdo en políticas de mediano y largo plazo. Lo que pasó en diciembre con el presupuesto fue lamentable y no podemos repetir la historia. Damos esta preferencia para poder encontrar un camino donde no tiene que haber vencedores y vencidos, sino un marco de seriedad y previsibilidad a los santafesinos y santafesinas. Reclamamos ese tipo de espacios”, aseveró el presidente del bloque socialista sobre el tratamiento del Presupuesto 2022.

“Hay que encontrar un cause en el cual la provincia de Santa Fe se ponga de acuerdo en mejores institucionales, en políticas de seguridad, en políticas de infraestructura social, educativa, de salud, y que el próximo gobernador, sea del color político que sea, tenga un piso para proyectar políticas públicas”, agregó.

También volvió a llamar al diálogo para hacer frente a la ola de inseguridad que atraviesa todo el territorio. “La crisis de violencia no tiene límites y nos interpela a todos. No creo que estemos en un momento para seguir insistiendo en las responsabilidades y en los culpables. Necesitamos encontrar un camino o será un fracaso colectivo enorme”, expresó.

Sobre los dichos de Perotti

“Las elecciones ya pasaron y hay que hacerse cargo de lo que le toca a cada uno. Es hora de gobernar. Desde la Legislatura tenemos soluciones para aportar. Queremos llegar a un entendimiento con el presupuesto y demás temas pero necesitamos hacerlo desde una lógica de respeto para poder cumplir con algo que es básico”, dijo Blanco.

“Hacemos un llamado a la cordura por parte del oficialismo provincial. Estamos ante una crisis fenomenal de seguridad, social y económica. La situación es crítica y es necesario que el gobernador esté a la altura de las circunstancias. Necesitamos un diálogo productivo que se traduzca en acuerdos concretos”, insistió.