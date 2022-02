https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La polémica de la fecha

El DT de Unión habló tras la victoria ante River: "Creo que no fue penal"

"Desde donde estaba yo, no vi nada. En el momento del partido, con la tensión y la adrenalina, reclamé. Pero siendo sincero, creo que no fue penal", indicó Gustavo Munúa.

Crédito: Hugo Pascucci

El entrenador de Unión de Santa Fe, Gustavo Munúa, dijo que a su criterio el penal que sancionó Néstor Pitana y que derivó en el gol del triunfo sobre River por 1 a 0, no fue falta.

"Desde donde estaba yo, no vi nada. En el momento del partido, con la tensión y la adrenalina, reclamé. Pero siendo sincero, creo que no fue penal", indicó el DT uruguayo en declaraciones televisivas.

El árbitro sancionó la falta luego que Franco Armani le tapó un mano a mano a Juan Ignacio Nardoni, delantero del "tatengue", pero el atacante cayó en el área y Pitana sancionó penal. Tenés que leer El "VAR prueba" le dio la razón a Pitana en el penal para Unión

La falta la tomó Mauro Luna Diale y convirtió el gol con el que Unión venció a River en el estadio "15 de abril" por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Munúa agregó que la actuación de Pitana se da dentro de un contexto "dificilísimo", habida cuenta que en el fútbol argentino "se protesta todo".

"Nos toca a todos, el árbitro tiene una función dificilísima y hay que reconocerlos. Acá se protesta todo y es complicado", agregó el entrenador.

Más allá de la acción de juego, que generó una polémica por ser determinante en el desarrollo del partido, Munúa destacó el trabajo que hicieron sus dirigidos.

"Teníamos que intentar aprovechar todas las situaciones. Con los jugadores rápidos, dinámicos y con buena técnica que tenemos, sabíamos que íbamos a tener. Por muchos momentos hicimos daño y tuvimos ocasiones. Los chicos hicieron un trabajo estupendo, no había otra forma de competir contra River", afirmó.

En ese sentido, el DT oriental calificó al partido como "muy exigente", por lo que expone el conjunto de Marcelo Gallardo, y que según Munúa "tiene unos cimientos muy sólidos desde hace años".

"Tienen una identidad de juego muy clara, nos preparamos muy bien a nivel físico, táctico y psicológico. River es un equipo que te exige mucho y debíamos hacer un partido perfecto", sentenció.

