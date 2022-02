https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Lo embocaste en una denuncia”

Se filtró un audio en el que Gabriela Michetti le habría pedido a Laura Alonso no investigar a un ex funcionario

La ex vicepresidenta se habría comunicado con la entonces titular de la Oficina Anticorrupción para acordar una reunión con su “amigo”: “Te pido que hasta que no lo veas trates de no profundizar ni hablar de él”.

Una serie de audios filtrados revelaron que Gabriela Michetti, entonces vicepresidenta de la Nación, le pidió a la en ese momento titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, que no investigara “un amigo” suyo, sospechado del manejo discrecional de pauta publicitaria. Se trata de Guillermo Pino, quien sirvió como secretario de Prensa y Difusión de Anses durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner y estuvo involucrado en una denuncia hecha en 2017 por distribución discrecional de la pauta publicitaria manejada por el organismo previsional entre 2014 y 2015. “Laura, necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo. Es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró”, dice Michetti en un audio de Whatsapp que dio a conocer el periodista de Crónica HD Tomás Méndez. La entonces vicepresidenta agrega: “Necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver. No quiere que obviamente lo empiecen a nombrar”. #MichettiCorrupta Audios con Alonso pidiendo impunidad pic.twitter.com/KEOblCyeYq — NOalNeoliberalismo (@PochodeLobos) February 15, 2022 “Te pido que hasta que no lo veas trates de no profundizar ni hablar de él como parte de una cosa corrupta porque no lo fue. Se llama Guillermo Pino”, pide la dirigenta del PRO en el audio, cuya fecha exacta no fue especificada. Luego profundizó el pedido y elogió la condición "espiritual" de su amigo. “Él te quiere contar bien porque está viviendo una situación de angustia terrible. Tiene una familia divina y es un tipo muy espiritual. Hace las investigaciones de todas las cosas espirituales que te puedas imaginar. Es como nosotras”, dijo Michetti. Sin embargo, en otro audio enviado aparentemente días más tarde, revela que Alonso accedió al pedido que le hizo: "Gracias Lau. Te agradezco por haberle dado la reunión a mi amigo. Se llama Guillermo Pino. Es uno de los que está involucrado en el tema de la Anses del tema de comunicaciones, pero la verdad que es el pibe más divino que yo he conocido en la Tierra y es del estilo nuestro", cerró.

