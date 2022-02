https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El secretario de Comercio Interior y Servicios de la Provincia, Juan Marcos Aviano, le contestó este martes a la Defensoría del Pueblo zona centro -norte provincia, sobre el pedido que ésta le elevó a la Provincia.

El secretario de Comercio Interior y Servicios de la Provincia, Juan Marcos Aviano, le contestó este martes a la Defensoría del Pueblo zona centro -norte provincia, sobre el pedido que ésta le elevó a la Provincia para que se implementen medidas en pos de mejorar la atención ciudadana para evitar estafas con Billetera Santa Fe.





“Tenemos muy pocos reclamos por casos de estafas”, dijo Aviano, en contraste con los 147 casos atendidos por la Defensoría en los últimos días en la ciudad de Santa Fe, según las estadísticas dadas a conocer por el Defensor Jorge Henn. “Son reclamos -sostuvo Aviano-, lo que no significa que se haya generado una estafa o un saqueo”.





“Tanto Plus Pagos como Defensa del Consumidor no hemos comprobado en esos reclamos -que son muy poquitos- una estafa”, reiteró Aviano. Y dijo luego que “si una persona deja el usuario y contraseña predeterminados en su celular, alguien se la ve y la roba, no es una estafa o saqueo, es un descuido. Por ello siempre le decimos al usuario que no deje el usuario y la contraseña predeterminados”.





“Otra cosa son las estafas. En estos casos tenemos algunos reclamos por casos de uso de tarjetas de crédito y préstamos, o con cajeros automáticos. Estamos trabajando con todas las entidades financieras para evitarlos. Y lanzamos una campaña para prevenir las estafas y hackeos que suceden”, explicó Aviano.





“Con la Defensoría del Pueblo estamos trabajando muy bien y son muy poquitos los casos atendidos”, finalizó Aviano.