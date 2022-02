https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 15.02.2022 - Última actualización - 14:34

14:33

UDA

Para Romero "no comienza bien la paritaria docente en Santa Fe"

“Queremos hablar del poder adquisitivo de las y los docentes” porque “el porcentaje, promocionado en los medios por el Dr. Pusineri, aplicado a salarios que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, no es un tópico que nos indique un buen comienzo de negociaciones para nuestro sector”, arremetió el dirigente docente.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

UDA Para Romero "no comienza bien la paritaria docente en Santa Fe" “Queremos hablar del poder adquisitivo de las y los docentes” porque “el porcentaje, promocionado en los medios por el Dr. Pusineri, aplicado a salarios que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, no es un tópico que nos indique un buen comienzo de negociaciones para nuestro sector”, arremetió el dirigente docente. “Queremos hablar del poder adquisitivo de las y los docentes” porque “el porcentaje, promocionado en los medios por el Dr. Pusineri, aplicado a salarios que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, no es un tópico que nos indique un buen comienzo de negociaciones para nuestro sector”, arremetió el dirigente docente.

El máximo referente de la Unión Docentes Argentinos y titular de políticas educativas de la CGT a nivel nacional dijo que “el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, debe conocer que su rol no es de representar al empleador en la paritaria docente, representa la autoridad de aplicación. Por ende, su actuación pública de las últimas horas esmerila su propia actividad en el ámbito de las negociaciones” y advirtió que “el funcionario se equivoca en anticipar por los medios el porcentaje de la propuesta salarial que, además, estriba de antemano en insuficiente”. Tenés que leer La provincia de Santa Fe citó a las mesas paritarias para abrir la discusión salarial del año

“Nosotros queremos hablar del poder adquisitivo de las y los docentes” porque “el porcentaje, promocionado en los medios por el Dr. Pusineri, aplicado a salarios que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, no es un tópico que nos indique un buen comienzo de negociaciones para nuestro sector”, arremetió el dirigente docente.



Romero indicó que “el empleador deberá cumplir con lo prometido, debe cobrar valor la palabra a partir de la concreción de lo hablado. No se puede concebir que un profesor o una profesora perciba un salario menor que lo que representa el cargo testigo. Hay desigualdad entre pares de una misma actividad laboral”. Tenés que leer Sergio Romero dijo que "el pase sanitario escolar es un tema controvertido"

“La salud es un tema de profunda preocupación en nuestro sector en el marco de la pandemia. UDA va pelear por la presencialidad segura, por establecimientos acordes a la realidad epidemiológica, lo que requiere inversión y mucha presencia del Estado” y “entre otros temas muy caros para la docencia, el de la salud ocupa los primeros lugares".

El Litoral en en

Temas: