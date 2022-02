La sexta y última temporada de "Peaky Blinders" tiene fecha de estreno

Finalmente “Peaky Blinders”, el drama creado por la BBC, confirmó la fecha de estreno para su sexta y última temporada. La serie, protagonizada por Cillian Murphy como Tommy Shelby, regresará el 27 de febrero.

La BBC reveló la noticia con un enorme mural pintado en el costado de una pared en Birmingham con la cara de Murphy, que se tuiteó con la leyenda: "Los Shelby están de vuelta en el negocio". El mural fue creado por el artista callejero Akse. Los "Peaky Blinders" tienen su sede en Birmingham.

⁣The Shelbys are back in business.



Watch the final series of #PeakyBlinders on iPlayer from 27 February pic.twitter.com/zYHi1eW344