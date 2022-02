https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 16.02.2022 - Última actualización - 13:45

13:41

Decisión judicial

Rosario: liberaron a ex fiscal regional imputado por juego clandestino

Se trata de Patricio Serjal, quien cumplía prisión domiciliaria por razones de salud. Deberá cumplir con algunas restricciones, no salir de Rosario y abonar una caución de $ 10 millones.

Crédito: Marcelo Manera



Crédito: Marcelo Manera

El Litoral en en

Decisión judicial Rosario: liberaron a ex fiscal regional imputado por juego clandestino Se trata de Patricio Serjal, quien cumplía prisión domiciliaria por razones de salud. Deberá cumplir con algunas restricciones, no salir de Rosario y abonar una caución de $ 10 millones. Se trata de Patricio Serjal, quien cumplía prisión domiciliaria por razones de salud. Deberá cumplir con algunas restricciones, no salir de Rosario y abonar una caución de $ 10 millones.

Carlos Retamal Este miércoles 16 de febrero, en el marco de una audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal, se revocó la prisión preventiva que pesaba sobre el ex fiscal regional Patricio Serjal, quien está imputado en una causa por haber cobrado coimas para no investigar al capitalista del juego clandestino, Leonardo Peiti. Para liberarlo, le impusieron varias restricciones, entre ellas la entrega de pasaporte, la prohibición de salir de Rosario, que siga adelante con un tratamiento psicológico y que abone una caución de 10 millones de pesos. Tenés que leer Juego clandestino: otorgaron libertad condicional a Leonardo Peiti El juez Guillermo Llaudet revocó la decisión que había tomado la magistrada de primera instancia Eleonora Verón, que había extendido la prisión domiciliaria del ex funcionario judicial, quien está imputado de los delitos de cohecho pasivo agravado en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados en carácter de coautor y en grado consumado; cohecho pasivo agravado en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con y falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público en carácter de coautor y en grado consumado; omisión de persecución en carácter de coautor y en grado consumado y peculado de servicios en carácter de autor, y consumado. La audiencia de apelación había sido solicitada por la defensa del ex fiscal. Cabe remarcar que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada se opusieron a la apelación y solicitaron que el imputado continúe en prisión preventiva con modalidad domiciliaria como la venía cumplimentando hasta el momento. Tenés que leer Rosario: piden 12 años de cárcel para ex jefe de fiscales por causa de juego clandestino Sin embargo, el juez de 2ª Instancia, Guillermo Llaudet hizo lugar al pedido de la defensa y dispuso revocar la resolución de primera instancia donde se dictaba la prisión preventiva, sustituyéndola por una medida cautelar no privativa de la libertad con reglas alternativas a la prisión preventiva. El ex fiscal tiene prohibida su salida del país; deberá entregar a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) su DNI y los pasaportes tanto nacional como extranjero, si lo tuviere; evitar todo tipo de contacto, acercamiento o reunión –tanto personal como telefónico o por cualquier instancia de comunicación– con los restantes coimputados o testigos vinculados a cualquiera de las causas en que se encuentra involucrado y hacer frente a caución por una suma no inferior a la de diez millones de pesos. Tenés que leer Cuestionan el acuerdo judicial para la condena a Peiti Además, deberá comparecer semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial y mantener las condiciones de abordaje terapéutico dispuestas al momento de concedérsele la prisión domiciliaria. Serjal estaba detenido desde agosto de 2020 y en febrero pasado, el juez de primera instancia, Carlos Leiva, le concedió la prisión domiciliaria, por cuestiones de salud.

El Litoral en en