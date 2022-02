https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió en Venado Tuerto

Insólito: confundieron una "balacera" con el escape de un auto

El particular episodio tuvo lugar en el sur de Santa Fe. Dos sujetos de 19 años se dieron a la fuga de un control policial, dando inicio a una persecución que atravesó varios. Fuentes policiales confirmaron que no hubo disparos y que el vehículo tenía un escape de corte, lo que generó confusión entre vecinos.

Una persecución por distintos barrios de la ciudad de Venado Tuerto se registró en los primeros minutos de este miércoles, cuando dos personas que se movilizaban en un Volkswagen Polo se negaron a ser identificados en un control policial y huyeron a toda velocidad, circulando en contramano en algunas arterias. Fuentes oficiales confirmaron a Sur24 que se dio inicio a una “persecución controlada”, desmintiendo que se registraron disparos de arma de fuego y detallando que el vehículo cuenta con un “escape de corte” lo cual provocaba explosiones que generaron confusión en los vecinos. Además, corroboraron que contaba con un motor que pertenecía a un auto modelo Gol, radicado en provincia de Córdoba. Como saldo, dos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del Poder Judicial. Se trata de dos jóvenes de 19 años, de nombres Ángel y Josué. Tenés que leer Venado Tuerto: una verdulería fue el blanco de una nueva balacera El reporte oficial, al cual accedió Sur24, sostiene que “a un móvil de la Policía de Acción Táctica se le da a la fuga un automóvil color oscuro, perdiéndolo de vista en calles Santa fe y Laprida”. Luego lo vuelven a divisar en “calle Santa Fe y Roca donde comienzan a movilizarse a gran velocidad. Allí se dio inicio a “un seguimiento controlado con sirenas y balizas, contando cómo refuerzo de otras unidades móviles, hasta que en calle Salvadores al 300 detiene su marcha. Y se procedió a la aprehensión de dos masculinos”, agrega el informe. Los agentes le consultaron a uno de los jóvenes “por su accionar, manifestando éste que se dieron a la fuga porque no cuentan con la documentación del motor del vehículo, el cual no pertenecía a esa carrocería y estaría radicado en la provincia de Córdoba”, finaliza el documento. El automóvil fue trasladado a sede de la Comisaría 12°. Mientras que a los jóvenes se le formó causa por desobediencia. Con información de Sur24

