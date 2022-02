https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Políticas de salud pública

Avanza el operativo de vacunación casa por casa en la ciudad de Recreo

Para saber si hay gente que no se vacuna porque no quiere o porque no puede acceder, se está llevando adelante un trabajo de búsqueda para detectar quienes son, donde están e ir a buscarlos.

Por Redacción EL SEGUIR ​ El plan público, gratuito y optativo de inmunización contra el Covid-19 avanza con estrategias de búsqueda activa de los ciudadanos de la ciudad de Recreo que por diferentes motivos todavía no se han vacunado. En ese sentido Leonardo Martínez, secretario de Salud de esa localidad explicó a El Litoral que “hay algunos sectores de la ciudad que no tienen una accesibilidad plena a la ciudad y a los centros de salud, sobre todo hay un barrio en particular que se llama Vinelli, está entre la ruta 70, la Circunvalación y los bañados del Salado que tienen enormes dificultades con el acceso”. Recorriendo el barrio Vinelli y charlando con la gente, resultó que había un número alto de no vacunados “comenzamos a trabajar con el protomédico, el sector enfermería y con el Samco de la ciudad. A partir de ahí se plantearon dos jornadas de trabajo yendo al territorio”, enfatizó el funcionario. Entre las dos jornadas se pudo detectar que había alrededor de 80 personas sin la vacunación completa establecida en el calendario nacional y de estos un 60% sin ninguna dosis contra el Covid “a partir de ahí, lo que se hizo fue vacunar por el covid y completar todo lo que es la vacunación usual que deben tener, sobre todo los niños”, contó Martínez. Por otro lado – explicó -un grupo de profesionales está yendo a hacia Recreo sur, donde hay un lugar que se le llama Las Cavas, que también tienen enormes dificultades para acceder. Son alrededor de 12 familias, pero numerosas. En ese lugar la agenda de trabajo puede variar, debido a que hay una connotación rural mucho más importante. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

