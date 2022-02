Abren al público la venta de pasajes para ir al espacio

La empresa de turismo espacial Virgin Galactic anunció este martes que abrió al público general la posibilidad de comprar un pasaje por 450.000 dólares estadounidenses para pasar algunos minutos en el espacio.

Los primeros vuelos turísticos están programados para realizarse a fines de este año, según había anunciado previamente la compañía fundada por el multimillonario británico Richard Branson.

There are few things as transformative as seeing Earth from above. Reserve your seat to experience something extraordinary.



Spaceflight reservations are now open at https://t.co/5UalYT7Hjb. pic.twitter.com/9hnrjwBdG7