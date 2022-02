https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 17.02.2022 - Última actualización - 12:33

12:30

Conflicto sin fin

Una guerra entre Rusia y Ucrania no le conviene a nadie, sostuvo Bolsonaro

Una guerra entre Rusia y Ucrania no le conviene a nadie, declaró este jueves el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tras llegar a Budapest desde Moscú, donde se reunió el miércoles con su homólogo ruso,Vladímir Putin.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Conflicto sin fin Una guerra entre Rusia y Ucrania no le conviene a nadie, sostuvo Bolsonaro Una guerra entre Rusia y Ucrania no le conviene a nadie, declaró este jueves el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tras llegar a Budapest desde Moscú, donde se reunió el miércoles con su homólogo ruso,Vladímir Putin. Una guerra entre Rusia y Ucrania no le conviene a nadie, declaró este jueves el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tras llegar a Budapest desde Moscú, donde se reunió el miércoles con su homólogo ruso,Vladímir Putin.

Bolsonaro dijo en una declaración sin preguntas después de reunirse con el primer ministro ultranacionalista húngaro, Viktor Orban, que habían hablado sobre asuntos internacionales y sobre aspectos que los unen, como "la protección de las familias". "Intercambiamos ideas en relación a cuán posible es o no la guerra entre Rusia y Ucrania", señaló Bolsonaro. "Expresé mi idea de que a nadie le conviene la guerra", agregó. El presidente brasilero llegó a la capital húngara un día después de entrevistarse en Moscú con Putin, con quien coincidió en defender un "mundo multipolar" y expresar su solidaridad con los países "empeñados por la paz", aunque ninguno abordó las tensiones en Ucrania. Bolsonaro dijo que habló con su homólogo húngaro, János Áder, sobre la Amazonía y que, a sujuicio, "hay muchas informaciones relacionadas con esta región que llegan al extranjero de una manera distorsionada". Así, consideró que las críticas a Brasil por la deforestación del mayor bosque tropical del mundo forman parte de un ataque contra la economía del país. Foto: Gentileza En lo que se refiere a las relaciones bilaterales, subrayó que los gobiernos de Brasil y Hungría comparten ideas que pueden resumirse en cuatro palabras: "dios, patria, familia y libertad". "Luchamos juntos por la defensa de las familias y por que la sociedad se mantenga saludable. Es algo que no podemos perder", enfatizó. Orbán, por su parte, destacó el carácter "histórico" del encuentro, ya que es la primera vez que un presidente de Brasil visita el país centroeuropeo. El jefe del Gobierno húngaro subrayó que ambos países comparten ideas en muchos asuntos, como en el rechazo de la inmigración, lo que sienta una base estable para la cooperación bilateral. Los dos Gobiernos han firmado tres acuerdos bilaterales, uno sobre gestión hídrica, otro de cooperación humanitaria y un tercero de defensa. Orbán anunció la compra de dos aviones militares de transporte Embraer KC-390 a Brasil, que serán entregados en 2023 al país centroeuropeo. Orbán fue uno de los dos únicos líderes europeos que acudieron a la investidura de Bolsonaro

El Litoral en en

Temas: