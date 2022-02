https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ante Godoy Cruz

Wanchope viajó con Colón a Paraná, pero no irá al banco

El flamante delantero del Sabalero formó parte de los jugadores convocados para enfrentar al Tomba. Sin embargo, no será parte ni de los suplentes.

En el marco de la segunda fecha de la Copa de La Liga, Colón llegó a Paraná para enfrentar a Godoy Cruz. El partido se dará excepcionalmente en el Bartolomé Grella de Patronato, debido a las obras que se están realizando en el Brigadier López. A partir de las 17, y con arbitraje de Ariel Penel, comenzará a rodar la pelota. Uno de los deseos que guardaban los fanáticos del Sabalero para este partido era el debut de Ramón Ábila con la camiseta rojinegra. El flamante delantero pedido por Julio Falcioni integró la lista de convocados para viajar a Paraná y su presencia en el banda de suplentes estaba cerca. Sin embargo, Wanchope ni siquiera realizó los ejercicios precompetitivos para el partido contra el Tomba. Mientras todo Colón cumplía con los movimientos para entrar en calor, el jugador se encontraba sentado a un costado junto a los ayudantes de Falcioni, observando los trabajos. Minutos después se conoció la planilla del partido, donde Ábila no aparecía ni entre los relevos. De esta manera, la presencia de Wanchope entre los citados para el partido se debió más a un apoyo emocional para el plantel que a su debut. Un hecho que tendrá que esperar.

