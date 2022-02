https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por irregularidades

Suspenden las elecciones en la Liga Profesional para reemplazar a Marcelo Tinelli

El Comité de Apelaciones de la AFA decidió no realizarlas el 23 de marzo, como estaba previsto, tras considerar que la convocatoria no se presentó dentro de los términos adecuados.

Tinelli las había solicitado para el 31 de marzo y desde AFA decidieron adelantarlas. Crédito: Gentileza

La Comisión de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió este jueves suspender las elecciones en la Liga Profesional del Fútbol (LPF), previstas para el 23 de marzo próximo, luego de considerar que la convocatoria presentó irregularidades. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había anunciado la fecha de los comicios a comienzos de febrero para determinar al sucesor de Marcelo Tinelli como presidente de la LPF, luego de la decisión del dirigente de dar un paso al costado ante las críticas de sus pares. Tenés que leer Marcelo Tinelli confirmó su regreso a la televisión: "Estamos listos para volver a fines de abril" "Aún el Comité Ejecutivo no se ha reunido a considerar la convocatoria a elecciones, y por ende, se ha omitido su expedición en punto a la fecha fijada, extremo que podría traer aparejado nuevos planteos en torno a la validez de la forma y determinación de un acto de semejante trascendencia, señaló un comunicado del Comité de Apelaciones. Y agregó: "Ello así, más allá de la 'voluntad' de la Mesa Directiva y del Consejo Directivo respecto a que las elecciones se celebren el 31/03/2022, tal extremo debe ser determinado por quien tiene la verdadera competencia en la materia. Solo una vez celebrada la reunión del Comité Ejecutivo de la LPF y se trate el tema, con las formalidades requeridas, podrá establecerse si hay o o no convocatoria a elecciones y la fecha". Tenés que leer Tinelli convocó a elecciones en la Liga Profesional para el 31 de marzo El 8 de enero pasado, Tinelli se anticipó al pedido que un grupo de líderes de clubes le iban a hacer en una reunión de Comité Ejecutivo y, mediante una carta, anunció que dejaba la presidencia, con una convocatoria a elecciones anticipadas para el próximo 31 de marzo, que luego fue adelantada por la AFA. Es que, el 28 de diciembre pasado, dirigentes de los equipos de la Liga Profesional acordaron pedirle la renuncia a Tinelli en la reunión que había sido convocada para el 11 de enero. El propio Tinelli no concurrió a la cumbre realizada en las oficinas del barrio de Puerto Madero, pero además ningún representante de su club San Lorenzo se hizo presente. El que sí llamó la atención que estuviera fue el vicepresidente de Boca Juan Román Riquelme, quien no solía tomar parte de estos cónclaves. Tenés que leer El capricho de Riquelme: jugar como sea en su cancha La reunión de los dirigentes de los clubes de la LPF se dio en medio de la acusación del propio Tinelli de "golpe artero" por parte de sus pares, quienes le recriminan que no está presente en las decisiones del organismo. Los clubes que firmaron la carta para pedir la renuncia de Tinelli fueron Colón, Unión, Aldosivi, Lanús, Argentinos Juniors, Independiente, Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes, Godoy Cruz, Rosario Central, Huracán, Defensa y Justicia, Arsenal, Platense, Sarmiento y Central Córdoba, Boca, Newell’s, Racing y Barracas Central. Ahora, tras la determinación de la Comisión de Apelaciones de la AFA, se deberá definir un nuevo calendario electoral, que tendrá que ser avalado por el Comité Ejecutivo de la Liga. Los cargos a elegir, además del presidente, son tres vicepresidentes, un secretario y un prosecretario, mientras siguen las negociaciones y charlas entre los dirigentes de los clubes integrantes de la entidad. Con información de NA.

Temas: